Такого давно не було: офіцер "Азову" розповів про штурм росіян на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку російські війська ведуть активні бойові дії ще з кінця весни та протягом літа поступово нарощують тиск. Зазвичай окупанти намагаються просочуватися малими піхотними групами, однак під час одного з останніх штурмів залучили бронетехніку, авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Офіцер 12 бригади "Азов" НГУ Даниїл "Культура" Мірешнік в ефірі 24 Каналу розповів, що механізованих атак такого масштабу на цій ділянці давно не спостерігали. Він пояснив, як росіяни підготували штурм, чим він завершився та яку тактику ворог найчастіше використовує для проникнення в український тил.

Росіяни повернулися до механізованих атак

Під час штурму 22 числа окупанти різко змінили звичний для цієї ділянки формат дій і спробували просунутися механізованими силами. Подібні атаки тут уже майже не застосовували, тому поява техніки стала нетиповим кроком.

Нам здавалося, що механізовані штурми вже відійшли в історію та навряд чи ми побачимо щось подібне. Але ворог усе ж наважився на такі дії,

– розповів Мірешнік.

Атаку готували як повноцінну наступальну операцію з потужною вогневою підтримкою. Росіяни намагалися прикрити рух техніки ударами з різних засобів, однак досягти поставленої мети не змогли.

Ворог досить серйозно підготувався, застосовував авіацію, потужну артилерійську підтримку та РСЗВ. Але ми вдало відпрацювали, і противника було знищено,

– наголосив офіцер "Азову".

Після провалу штурму окупанти не зменшили активність на Добропільському напрямку.

Окупанти намагаються просочитися в український тил

Основною тактикою росіян на Добропільському напрямку залишаються дії малих піхотних груп. Вони використовують погодні умови, щоб непомітно пройти повз передові позиції, накопичитися за ними та створити загрозу для підрозділів у тилу.

У них стоїть завдання не вступати в бій із нашими передовими позиціями, а, уникаючи будь-яких зіткнень, просочуватися якомога глибше й там накопичуватися,

– пояснив Мірешнік.

Завдяки великому людському ресурсу ворог може постійно відправляти нові групи навіть після значних втрат. Їхня мета – дістатися маршрутів постачання та перерізати логістику українських захисників на передових позиціях.

Лише за останній місяць у смузі нашої бригади підтверджено понад 600 знищених окупантів. І це без урахування поранених,

– наголосив офіцер "Азову".

Така кількість втрат свідчить про масштаб спроб проникнення на цьому напрямку. Росіяни не припиняють відправляти піхоту вперед, тому українським силам важливо виявляти ці групи до того, як вони встигнуть зосередитися в тилу.

Росіяни стирають села перед Добропіллям

У населених пунктах перед Добропіллям окупанти продовжують діяти за тактикою випаленої землі. Авіація завдає ударів керованими авіабомбами не лише поблизу лінії зіткнення, а й на відстані 40 – 60 кілометрів углиб українського тилу.

Ворог поступово й планомірно намагається знищити будь-які укриття, де можуть перебувати Сили оборони України. Він активно використовує авіацію та КАБи й фактично тотально все стирає,

– розповів Мірешнік.

За таких умов роль піхоти суттєво відрізняється від перших років повномасштабної війни. Замість тривалих стрілецьких боїв і великих штурмових дій військові переважно утримують конкретні ділянки з укриттів, мінують підходи та виявляють групи противника, які намагаються пройти повз позиції.

Робота піхотинця здебільшого пішла під землю. Його завдання – зупинити переміщення ворога, щоб далі по ньому могли відпрацювати квадрокоптери, FPV-дрони або засоби зі скидами,

– пояснив офіцер "Азову".

Коли росіянам усе ж вдається просочитися та зосередитися в сусідніх укриттях, піхотинцям доводиться самостійно проводити зачистку. Тому навіть за домінування дронів саме вони продовжують безпосередньо втримувати позиції та не дають окупантам закріпитися.

Офіцер Азову розповів про нетиповий штурм росіян: дивіться відео