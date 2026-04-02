Компанія Шуфрича скаржиться у російський суд на доньку Медведчука через нерухомість у Криму
- Російська фірма "Эстейт Холдинг Груп", пов'язана з Нестором Шуфричем, подала позов до суду в Криму проти доньки Віктора Медведчука щодо нерухомості.
- Спірна нерухомість у Ялті наразі оформлена на компанію "Рад-Эв", яку очолює Дар'я Медведчук, донька Віктора Медведчука.
Російська фірма "Эстейт Холдинг Груп", яку пов’язують з оточенням підозрюваного у держзраді нардепа Нестора Шуфрича, подала позов до російського суду в окупованому Криму. Вона вимагає повернути нерухомість у Ялті, яка, за її твердженням, опинилася у власності структури з орбіти Віктора Медведчука.
Про це повідомляє "Слідства.Інфо" та KibOrg.
Про що йдеться у судовому позові?
Йдеться про об’єкти в селищі Сімеїз загальною площею понад 20 тисяч квадратних метрів. Серед них – недобудована вілла, допоміжні споруди, інженерні об’єкти та земельні ділянки. Наразі ця нерухомість оформлена на компанію "Рад-Эв".
Фірму "Рад-Эв" очолює 21-річна Дар’я Медведчук, донька Віктора Медведчука, яка у 2025 році отримала російське громадянство. Власником компанії є АТ "Ренессанс", що, за декларацією, належить його дружині Оксані Марченко.
За кадастровими даними, спір стосується маєтку родини Шуфрича на узбережжі Чорного моря. Ще у 2013 році об’єкт придбала пов’язана з ним компанія "Авто бізнес груп" у структури "Спорт-тур", що належала родині Медведчука. У 2019 році актив переписали на російську компанію "Эстейт Холдинг Груп", але вже з 2023-го, за даними реєстрів Росії, власником значиться "Рад-Эв".
Журналісти звернулися за коментарем до Шуфрича через його помічників. У відповіді зазначили, що він не обізнаний із судовим процесом і не має можливості відстежувати такі питання, перебуваючи під вартою.
Згідно з російськими реєстрами, нинішніми власниками "Эстейт Холдинг Груп" є колишній помічник Шуфрича Віктор Сидорук та українська компанія "Авто Бізнес Груп", оформлена на його батька Івана Шуфрича.
Родина Медведчука має маєток на 2000 квадратнних метрів під Москвою
Раніше повідомлялося, що Дар’я Медведчук володіє великим маєтком на Рубльовці під Москвою площею понад 2 тисячі квадратних метрів.
Його здають в оренду приблизно за 9 мільйонів рублів на місяць, що еквівалентно близько 120 тисячам доларів. Ще у березні 2025 року цей об’єкт називали найдорожчим серед орендних пропозицій у Московській області.