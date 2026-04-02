Компанія Шуфрича скаржиться у російський суд на доньку Медведчука через нерухомість у Криму

Російська фірма "Эстейт Холдинг Груп", яку пов’язують з оточенням підозрюваного у держзраді нардепа Нестора Шуфрича, подала позов до російського суду в окупованому Криму. Вона вимагає повернути нерухомість у Ялті, яка, за її твердженням, опинилася у власності структури з орбіти Віктора Медведчука.

Про це повідомляє "Слідства.Інфо" та KibOrg.

Про що йдеться у судовому позові?

Йдеться про об’єкти в селищі Сімеїз загальною площею понад 20 тисяч квадратних метрів. Серед них – недобудована вілла, допоміжні споруди, інженерні об’єкти та земельні ділянки. Наразі ця нерухомість оформлена на компанію "Рад-Эв".

Фірму "Рад-Эв" очолює 21-річна Дар’я Медведчук, донька Віктора Медведчука, яка у 2025 році отримала російське громадянство. Власником компанії є АТ "Ренессанс", що, за декларацією, належить його дружині Оксані Марченко.

За кадастровими даними, спір стосується маєтку родини Шуфрича на узбережжі Чорного моря. Ще у 2013 році об’єкт придбала пов’язана з ним компанія "Авто бізнес груп" у структури "Спорт-тур", що належала родині Медведчука. У 2019 році актив переписали на російську компанію "Эстейт Холдинг Груп", але вже з 2023-го, за даними реєстрів Росії, власником значиться "Рад-Эв".

Журналісти звернулися за коментарем до Шуфрича через його помічників. У відповіді зазначили, що він не обізнаний із судовим процесом і не має можливості відстежувати такі питання, перебуваючи під вартою.

Згідно з російськими реєстрами, нинішніми власниками "Эстейт Холдинг Груп" є колишній помічник Шуфрича Віктор Сидорук та українська компанія "Авто Бізнес Груп", оформлена на його батька Івана Шуфрича.

Родина Медведчука має маєток на 2000 квадратнних метрів під Москвою