На окупованій території Луганської області на вибухівці підірвалися жінка з неповнолітнім сином. Вони отримали серйозні поранення.

Жінка з 11-річним сином підірвалися, коли шукали свою корову. Про це повідомляє у звіті місія ОБСЄ.

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Де підірвались люди

Місцева жителька з сином підірвалися в кінці вересня в полі біля Золотого-5. Це за 61 кілометр на захід від Луганська. З ними була ще донька жінки, але вона не постраждала.

Які поранення отримали постраждалі

Жінка отримала серйозні поранення ніг. Їй ампутували ліву ногу нижче коліна.

нижче коліна. Її син отримав поранення очей. Хлопчику робили операцію в лікарні окупованого Первомайська.

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