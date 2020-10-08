Шукали корову: на окупованій Луганщині підірвалися жінка з дитиною
На окупованій території Луганської області на вибухівці підірвалися жінка з неповнолітнім сином. Вони отримали серйозні поранення.
Жінка з 11-річним сином підірвалися, коли шукали свою корову. Про це повідомляє у звіті місія ОБСЄ.
Читайте також На Донбасі підірвалися двоє українських захисників
Де підірвались люди
Місцева жителька з сином підірвалися в кінці вересня в полі біля Золотого-5. Це за 61 кілометр на захід від Луганська. З ними була ще донька жінки, але вона не постраждала.
Які поранення отримали постраждалі
- Жінка отримала серйозні поранення ніг. Їй ампутували ліву ногу нижче коліна.
- Її син отримав поранення очей. Хлопчику робили операцію в лікарні окупованого Первомайська.
Зверніть увагу Бойовики гатили зі стрілецької зброї на Донбасі