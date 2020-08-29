У шведському місті Мальме ввечері 28 серпня учасники акції підпалювали салюти та петарди, кидалися камінням і підпалювали автомобільні шини зі сміттям. Після того, як люди спалили мусульманську священну книгу Коран, силовики втрутилися в акцію протесту і почалися заворушення.

Загалом поліції довелося затримати 20 людей. Про це повідомляє телеканал SVT.

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За інформацією видання, ситуація загострилася ближче до ночі. Силовики намагалися придушити заворушення і вдалося їм це лише під ранок 29 серпня.

Мітингувальники пошкодили кілька поліцейських машин і щонайменше одну машину рятувальної служби. У районах, де відбувалися зіткнення, також згоріли кілька автомобілів, поліція поки не підтвердила, чи пов'язані ці інциденти із заворушеннями.

Місто Мальме, де сталися заворушення: карта

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Що відомо про акцію протесту та спалення Корану

Шведський вуличний художник Ден Пак раніше збирався провести в місті антиісламську акцію , на якій планувалося спалити Коран, загорнутий у бекон.

, на якій планувалося спалити Коран, загорнутий у бекон. Адміністративний суд Мальме відмовив у проведенні акції з міркувань безпеки. В результаті її все одно організували члени данської правоекстремістської партії "Жорсткий курс" .

з міркувань безпеки. В результаті її все одно . Спалення Корану вони зняли на відео, яке розповсюдили в соціальних мережах , що і призвело до заворушень.

, що і призвело до заворушень. У Мальме також пройшла несанкціонована демонстрація, учасники якої штовхали ногами Коран. Після цього шість людей були арештовані за підбурювання до міжнаціональної ворожнечі.

Масові заворушення у Мальме / Фото Aftonbladet