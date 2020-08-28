Сюрприз для Лукашенка: як опозиція готується "відсвяткувати" день народження диктатора
Президенту Білорусі Олександрові Лукашенку 30 серпня виповниться 66 років. У цей день білоруські протестувальники планують провести у Мінську Марш миру і незалежності.
За словами організаторів маршу, дії Лукашенка можуть мати для Білорусі дуже погані наслідки. Про це пише телеграм-канал NEXTA.
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Принесуть Лукашенку квіти і подарунки
В анонсі маршу протестувальники закликають принести на акцію квіти, а також різноманітні "креативні подарунки", які покажуть чинному президенту Білорусі реальне ставлення народу.
"Тихановська – нормальний президент"
В анонсі мітингу організатори називають опонентку Лукашенка на виборах Світлану Тихановську президентом.
Покажімо світу, що ми вибрали нормального президента – Світлану Тихановську. А той, хто ганьбить нашу країну на всю планету, не має тепер стосунку до білоруського народу,
– повідомляє телеграм-канал.
Активісти називають стан Лукашенка "нестабільним"
Активісти стверджують, що дії президента Білорусі вказують на його нестабільний стан. Від травня він активно залякує населення, постійно звинувачуючи інші держави "у всіх смертних гріхах".
У чому активісти звинувачують Лукашенка
- Спершу Лукашенко шукав зв'язки з Кремлем у кожного свого суперника на виборах президента.
- Згодом він почав залякувати населення тим, що Росія введе у Білорусь свої війська.
- Після спалаху мирних протестів у Білорусі Лукашенко звинуватив у їхній організації країни ЄС.
- Наступним кроком президента Білорусі стала заява, що Польща нібито хоче забрати у Білорусі Гродненську область.
- У регіоні Лукашенко збирається провести військові навчання.
- Армія Білорусі приведена у повну бойову готовність.