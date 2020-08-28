Президенту Білорусі Олександрові Лукашенку 30 серпня виповниться 66 років. У цей день білоруські протестувальники планують провести у Мінську Марш миру і незалежності.

За словами організаторів маршу, дії Лукашенка можуть мати для Білорусі дуже погані наслідки. Про це пише телеграм-канал NEXTA.

Цікаво Військова допомога Путіна для Лукашенка: реакція НАТО

Принесуть Лукашенку квіти і подарунки

В анонсі маршу протестувальники закликають принести на акцію квіти, а також різноманітні "креативні подарунки", які покажуть чинному президенту Білорусі реальне ставлення народу.

"Тихановська – нормальний президент"

В анонсі мітингу організатори називають опонентку Лукашенка на виборах Світлану Тихановську президентом.

Покажімо світу, що ми вибрали нормального президента – Світлану Тихановську. А той, хто ганьбить нашу країну на всю планету, не має тепер стосунку до білоруського народу,

– повідомляє телеграм-канал.

Активісти називають стан Лукашенка "нестабільним"

Активісти стверджують, що дії президента Білорусі вказують на його нестабільний стан. Від травня він активно залякує населення, постійно звинувачуючи інші держави "у всіх смертних гріхах".

У чому активісти звинувачують Лукашенка