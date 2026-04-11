Швецький винищувач виявив російський підводний човен у протоці Каттегат

10 квітня винищувач Збройних сил Швеції JAS 39 Gripen зафіксував російський підводний човен класу "Kilo" у протоці Каттегат, яка з’єднує Балтійське та Північне моря. Літак узяв його під супровід.

Про це повідомили у Збройних силах Швеції.

Що відомо про російський підводний човен у протоці Каттегат?

У військовому відомстві уточнили, що подальше пересування субмарини відстежують спільно з партнерами, контролюючи її курс у напрямку Балтійського моря.

У Швеції наголосили, що такі дії є частиною регулярних заходів спостереження, які "підтримують високий рівень ситуаційної обізнаності Збройних Сил у нашому районі та забезпечують територіальну цілісність Швеції та союзників".

