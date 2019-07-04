12:16
4 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, 3 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, 3 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Швейцарія може конфіскувати до власного бюджету кошти екс-соратника Януковича

      0
      Прокуратура закрила справи проти Іванющенка, та кошти йому можуть не повернути
      Прокуратура закрила справи проти Іванющенка, та кошти йому можуть не повернути / ukrinform.ua

      Протягом кількох років прокуратура Одеської області розслідувала імовірне привласнення державних коштів екс-соратником Януковича Юрієм Іванющенком. Втім, у середу, 3 липня, повідомила про закриття справи. Тим не менш Швейцарія, у банках якої і зберігаються активи екс-нардепа, не поспішає розморожувати його рахунки.

      Швейцарське законодавство дозволяє конфіскувати кошти на користь державного бюджету, позаяк той перебуває у санкційному списку, повідомляє DW.

      Важливо: Україна припинила розшукувати Іванющенка: що відомо про "Юру Єнакієвського"

      За допомогою рішень українських судів про закриття справи Юрій Іванющенко намагається розморозити гроші, позиваючись у Швейцарії. Утім, досі спроби не були успішними.

      Восени минулого року спершу позов відхилив Федеральний кримінальний суд, а згодом і Федеральний суд країни. Кошти можуть бути розморожені лише у тому випадку, якщо Генеральна прокуратура України повідомить швейцарську сторону про неможливість доведення справи до судового вироку.

      Однак, навіть якщо генпрокурор таки напише до Швейцарії листа про те, що провадження закрите, це ще не означатиме автоматичного розмороження коштів. Адже прізвище Іванющенка міститься у швейцарському санкційному списку.

      До слова: Зняли санкції, закрили карні справи: чому соратник Януковича уникнув покарання

      На відміну від ЄС і Канади, які вже зняли санкції з Іванющенка через надто повільний поступ у розслідуванні його справи, Швейцарія цього не робить.

      Швейцарське законодавство дає можливість не розморожувати активи іноземних екс-можновладців навіть у тому випадку, якщо іноземні країни виявляються неспроможними довести процедуру правової допомоги до кінця.

      Тоді гроші можуть бути конфісковані на користь швейцарського бюджету. Для цього потрібне політичне рішення Федеральної Ради – однієї з палат швейцарського парламенту.

      У чому підозрюють Юрія Іванющенка?Юрій Іванющенко (Юра Єнакіївський) – один із найближчих соратників президента-втікача Віктора Януковича, народний депутат України VI-VII скликань.

      ГПУ оголосила підозру екс-парламентарю у рейдерстві найбільшого одеського ринку "7 кілометр". Крім того, Іванющенка підозрюють у відмиванні 72 мільйонів швейцарських франків "кіотських" коштів через фірму-прокладку, які були виведені до Швейцарії.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 4 липня: спека залишає Україну, а дощі повертаються
      сьогодні
      3012
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Швейцарія Партія регіонів
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      План Медведчука: монополист медиарынка и герой-освободитель – в одном лице
      сьогодні , 12:00 План Медведчука: монополист медиарынка и герой-освободитель – в одном лице
      Злой Одессит 109
      Які тарифи будуть після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 10:16 Які тарифи будуть після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 588
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1213
      Як спортсмен-паралімпієць допомагає учасникам АТО – історія Павла Козака
      сьогодні , 09:30 Як спортсмен-паралімпієць допомагає учасникам АТО – історія Павла Козака
      Станіслав Безушко 281
      Паспорти всім українцям, обстріли медиків і бійців ЗСУ: для чого Путін посилив тиск на Україну
      сьогодні , 08:49 Паспорти всім українцям, обстріли медиків і бійців ЗСУ: для чого Путін посилив тиск на Україну
      Олексій Чибісов 848
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук