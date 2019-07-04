Швейцарія може конфіскувати до власного бюджету кошти екс-соратника Януковича

Протягом кількох років прокуратура Одеської області розслідувала імовірне привласнення державних коштів екс-соратником Януковича Юрієм Іванющенком. Втім, у середу, 3 липня, повідомила про закриття справи. Тим не менш Швейцарія, у банках якої і зберігаються активи екс-нардепа, не поспішає розморожувати його рахунки.

Швейцарське законодавство дозволяє конфіскувати кошти на користь державного бюджету, позаяк той перебуває у санкційному списку, повідомляє DW.

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За допомогою рішень українських судів про закриття справи Юрій Іванющенко намагається розморозити гроші, позиваючись у Швейцарії. Утім, досі спроби не були успішними.

Восени минулого року спершу позов відхилив Федеральний кримінальний суд, а згодом і Федеральний суд країни. Кошти можуть бути розморожені лише у тому випадку, якщо Генеральна прокуратура України повідомить швейцарську сторону про неможливість доведення справи до судового вироку.

Однак, навіть якщо генпрокурор таки напише до Швейцарії листа про те, що провадження закрите, це ще не означатиме автоматичного розмороження коштів. Адже прізвище Іванющенка міститься у швейцарському санкційному списку.

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На відміну від ЄС і Канади, які вже зняли санкції з Іванющенка через надто повільний поступ у розслідуванні його справи, Швейцарія цього не робить.

Швейцарське законодавство дає можливість не розморожувати активи іноземних екс-можновладців навіть у тому випадку, якщо іноземні країни виявляються неспроможними довести процедуру правової допомоги до кінця.

Тоді гроші можуть бути конфісковані на користь швейцарського бюджету. Для цього потрібне політичне рішення Федеральної Ради – однієї з палат швейцарського парламенту.

У чому підозрюють Юрія Іванющенка?Юрій Іванющенко (Юра Єнакіївський) – один із найближчих соратників президента-втікача Віктора Януковича, народний депутат України VI-VII скликань.



ГПУ оголосила підозру екс-парламентарю у рейдерстві найбільшого одеського ринку "7 кілометр". Крім того, Іванющенка підозрюють у відмиванні 72 мільйонів швейцарських франків "кіотських" коштів через фірму-прокладку, які були виведені до Швейцарії.