Сполучені Штати Америки посилили свою військову присутність в Сирії. Сталося це через низку сутичок з російськими військами. Відтак напруженість у країні загострилась.

Про це повідомили у BBC. Там додали, що такі кроки повинні стати сигналом для Росії.

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Загалом на північний схід Сирії відправили:

6 бойових машин Bradley;

приблизно 100 військовослужбовців.

Капітан військово-морських сил США Білл Урбан заявив, що насправді Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з якою-небудь іншою країною в Сирії. Але вони захищатимуть коаліційні сили в разі потреби. Також він додав, що цей крок забезпечить їхню безпеку.

Як заявили американські чиновники, такі дії є сигналом для Росії, щоб дотримуватися взаємних процесів, щоб послабити конфлікт.

Що відбувається між США та Сирією?