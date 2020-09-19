Сигнал для Росії: США посилили військову присутність в Сирії
Сполучені Штати Америки посилили свою військову присутність в Сирії. Сталося це через низку сутичок з російськими військами. Відтак напруженість у країні загострилась.
Про це повідомили у BBC. Там додали, що такі кроки повинні стати сигналом для Росії.
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Загалом на північний схід Сирії відправили:
- 6 бойових машин Bradley;
- приблизно 100 військовослужбовців.
Капітан військово-морських сил США Білл Урбан заявив, що насправді Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з якою-небудь іншою країною в Сирії. Але вони захищатимуть коаліційні сили в разі потреби. Також він додав, що цей крок забезпечить їхню безпеку.
Як заявили американські чиновники, такі дії є сигналом для Росії, щоб дотримуватися взаємних процесів, щоб послабити конфлікт.
Що відбувається між США та Сирією?
- Протягом багатьох років між американськими та російськими військами в Сирії часто відбувалися зіткнення. Але в останні тижні інциденти на північному сході Сирії стають напруженішими.
- Наприкінці серпня американські солдати отримали поранення через зіткнення з російським автомобілем. Уряди Росії та США звинуватили один одного.