Сили безпілотних систем уразили ще 10 енерговузлів у Криму та на ТОТ

СБС заявили, що "загальний рахунок" протягом операції 1 – 29 липня склав 164 енергетичних цілей ворога. 28 – 29 липня підрозділ завдав ударів по об'єктах окупантів у Криму, на Херсонщині та на Луганщині.

Про це розповів Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про результати роботи СБС?

Мадяр розповів, що були уражені 6 енерговузлів у Криму. Також СБС вдалось атакувати ще 4 на Херсонщині та Луганщині.

Результативні ураження 28 - 29 липня стосувалися ПС 330, ПС 220, ПС 110 у Керчі, Феодосії, Каірці, Євпаторії та інших населених пунктах:

електропідстанція ПС 330 кВ "Аквілон", Каїрка, Херсонщина, 9 батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

електропідстанція ПС 220 кВ "Каїрка", Каїрка, Херсонщина, 9 батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"; електропідстанція ПС 330 кВ "Першокостянтинівка", Херсонщина, 9 батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

електропідстанція ПС 220 кВ "Феодосійська", Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 220 кВ "Мар'янівка", Мар'янівка, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 110 кВ "Скло", Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", Керч, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

електропідстанція ПС 110 кВ "Мойнаки", Євпаторія, АР Крим, 9 батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"; електропідстанція ПС 110 кВ "Альбатрос", Керч, АР Крим, 20 ОБр СБС "К-2";

електропідстанція, Запорізьке, Луганська область, 20 ОБр СБС "К-2";

Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відбудуємо та відгодуємо,

– заявив "Мадяр".

Днями командуючий СБС розповів, що впродовж 25 – 27 липня було уражено 18 енергетичних об'єктів. 14 з них розташовані у тимчасово окупованому Криму. Основною ціллю операції стали електропідстанції різного класу напруги, які забезпечують розподіл електроенергії на окупованому півострові.