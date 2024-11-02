Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. На жаль, унаслідок падіння уламків збитих дронів є пошкодження та постраждалий.

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Київ вкотре атакували "Шахеди"

Уночі 2 листопада Київ вкотре опинився під атакою дронів. Традиційно, ворожі БпЛА заходили на столиці групами, розділялися на поодинокі цілі й атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО. Через російську атаку повітряна тривога у Києві тривала понад 5 годин.

Станом на 10:04 у Києві пролунав відбій повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони знищили усі "Шахеди", які загрожували місту. Втім, унаслідок падіння уламків є пошкодження.

