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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сили АТО відповіли вогнем ворогу біля Новотроїцького

18:58, 8 січня 950 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 Канал

Станом на 18 годину 8 січня бойовики щонайменше 6 разів порушили режим тиші та застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог понад дві години вів вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів по захисниках Луганського і випустив у цьому районі близько півсотні мін. Неподалік Світлодарська загарбники обстріляли наших воїнів з гранатометів та кулеметів.

Читайте також: Чеські найманці воюють на Донбасі на боці бойовиків, – ЗМІ

На донецькому напрямку важкі міномети калібру 120-мм бойовики застосували на Приазов’ї по оборонцях Павлополя, а озброєння БМП, гранатомети і кулемети – поблизу Талаківки. Ще двічі, в обідній час, окупанти зі стрілецької зброї включно зі снайперами вели вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Новотроїцького.

В обох із цих випадків наші захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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