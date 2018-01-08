Сили АТО відповіли вогнем ворогу біля Новотроїцького

Станом на 18 годину 8 січня бойовики щонайменше 6 разів порушили режим тиші та застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог понад дві години вів вогонь з великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів по захисниках Луганського і випустив у цьому районі близько півсотні мін. Неподалік Світлодарська загарбники обстріляли наших воїнів з гранатометів та кулеметів.

Читайте також: Чеські найманці воюють на Донбасі на боці бойовиків, – ЗМІ

На донецькому напрямку важкі міномети калібру 120-мм бойовики застосували на Приазов’ї по оборонцях Павлополя, а озброєння БМП, гранатомети і кулемети – поблизу Талаківки. Ще двічі, в обідній час, окупанти зі стрілецької зброї включно зі снайперами вели вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Новотроїцького.

В обох із цих випадків наші захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї.