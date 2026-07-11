Цілі вулиці пішли під воду: через сильну зливу велике місто України "перетворилося" на Венецію

Синоптики попереджали, що 11 липня упродовж доби Рівне накриють сильні зливи. Прогноз справдився. Частина вулиць міста затоплено.

Про це повідомляють користувачі мережі. Вони публікують фото, на яких вода затоплює дороги, автівки та навіть будинки.

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Що відомо про наслідки негоди у Рівному?

До ліквідації наслідків негоди долучалися рятівники ДСНС. Вранці вони отримали повідомлення про підтоплення житлового будинку на вулиці Соборній. Затопило цокольний поверх, де розташовані офісні приміщення. Загальна площа підтоплення становила близько 300 квадратних метрів, рівень води в окремих місцях сягав до 1 метра.

За допомогою мотопомпи рятувальники провели роботи з відкачування води з приміщень.

Наслідки негоди у Рівному / Фото ДСНС

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Нагадаємо, що найближчими днями та наступного тижня в Україні збережеться нестійка погода. Майже по всій країні час від часу проходитимуть короткочасні дощі та грози.

За словами представника Укргідрометцентру Івана Семиліта, вночі дощі будуть місцями, а вдень – у більшості областей. 14 – 15 липня опади ще триватимуть, хоча в ніч проти 15 липня в більшості регіонів буде сухо.

За попереднім прогнозом, із 16 липня дощів поступово поменшає. Опади можливі переважно на заході та південному заході країни, а згодом – лише на крайньому заході.