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Сильна негода з грозами знову накриє Україну: синоптики назвали області

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В Україні вируватиме негода з грозами
В Україні вируватиме негода з грозами / Фото з відкритих джерел

Погода сьогодні, 28 липня, знову неприємно здивує українців. Майже в усіх областях країни, окрім Сходу, пройдуть потужні грози з градом і поривами вітру, можливі підтоплення.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на "Укргідрометцентр".

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Зокрема, сильні дощі ймовірні у західних, північних, центральних та південних областях і вдень і у нічну пору.

28 липня в Україні, крім Харківської, Донецької та Луганської областей, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду,
– йдеться у повідомленні.

Окрім того, така ж негода очікується в Києві та області. Як попередили у КМДА, найближчим часомз утриманням до кінця доби в столиці очікується сильний дощ, можливі підтоплення.

Також, рятуальники попередили про зміну гідрологічної ситуації на водоймах країни. Зокрема, 28 липня на рiчках басейну Днiстра у Тернопiльській, Хмельницькій, Вiнницькій областях очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3-0,8 метра, а впродовж 28-29 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях ймовірне поновлення пiдйому рiвнiв води на 0,5-1,5 метра над поточними рівнями.

При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку, початкове затоплення заплав та сільськогосподарських угiдь.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що над Україною уже тривалий час стаціонує циклон Halina, який і приніс з собою часті та рясні дощі, грози, град та шквали. За її прогнозом, ймовірність періодичних злив залишається 28-го липня, а вже 29-го липня, у неділю, небо буде більш ясним.

Теги: Новини Києва Новини України Погода Негода в Україні ДСНС
Джерело: 24 Канал
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