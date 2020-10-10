У російському Хабаровську вже понад три місяці тривають протести на підтримку заарештованого колишнього губернатора Сергія Фургала. Вранці 10 жовтня тут відбувся найбільш жорсткий від початку акцій. Силовики затримали щонайменше 40 людей.

Як усе починалося

Люди зібралися біля будівлі "Білого дому". В руках мітингуальники тримали розтяжки та плакати з написами: "Ні свавіллю", "Свободу Фургалу", "Європа введи санкції". Про це пише місцеве видання DVHAB.ru.

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За різними даними на площі зібралося від 500 до 1 тисячі людейлюдей, попри те, що на вулиці було прохолодно. Протестувальник поводилися доволі агресивно, через затримання, що сталися напередодні. Також одній жінці 9 жовтня стало погано.

Пртести у Хабаровську 10 жовтня (Фото DVHAB.ru)

Згодом мітингувальники ходою рушили центральними вулицями міста. І під час маршу ледь не спалахнув конфлікт. Люди побачили, як силовики в цивільному схопили 74-річну жінку. Однак, сутичка зрештою так і не виникла – все обмежилося штовханиною, образами та вигуками. Крім того, люди спробували зірвати маски з силовиків, а ті, зі свого боку, оточили їх кільцем.

Тим часом, біля "Білого дому" мітингувальники розгорнули намети: дехто казав, що навіть тут збирається ночувати. Також у бік співробітників поліції лунало: "Зрадники народу".

Силовий розгін

Опісля на площу підійшли силовики, деякі ОМОНівці вийшли з будівлі уряду Хабаровського краю. Водноча поряд стояли машини Росгвардіі з позначенням 15 регіону (республіка Північна Осетія – Аланія). Правоохоронці пригрозили людим застосувати силу, якщо ті не приберуть намети.

У підсумку почався силовий розгін. Людей саджали в машини та відвозили в невідомому напрямку.

Одна з протестувальниць упала на асфальт і не могла піднятися, щоправда жінка була притомною.

Також комусь із мітингувальників зламали ніс.

Ще одного чоловіка били кийками по голові, і той знепритомнів.

За деякий час ситуація дещо заспокоїлася. Спершу силовики намагалися відтіснити протестувальників із площі, але потім їм все ж дали місце.

За останніми даними, в результаті розгону затримали 40 людей, обійшлося без жертв. Однак, багато хто потрапив до лікарень.

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Дивіться повне відео силового розгону в Хабаровську (Увага! 18+)

Протести в Хабаровську: коротко