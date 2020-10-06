Володимир Зеленський заявив, що протести у російському місті Хабаровськ довели, що у росіян є свої думки й на них не можна впливати лише за допомогою інформаційної політики РФ. Президент України зауважив, що в будь-який момент може статися суспільний вибух, який ми сьогодні бачимо у Білорусі.

Про можливий розкол Кремля та масові протести

Володимир Зеленський наголосив, що влада будь-якої країни має побудувати діалог з людьми. Якщо цього не станеться, то буде "хвиля, яка змиває все минуле". Про це глава держави розповів в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, повідомляє сайт Офісу Президента.

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Зеленський зауважив, що йому дуже зрозуміла позиція людей, які виходять на мітинги.

Зрозуміло, що в будь-який момент буде суспільний вибух. Повинен бути діалог, людей потрібно чути. Якщо люди хочуть змін, значить, настав час для цих змін, і зміни мали бути ще раніше,

– пояснив президент.

Також Володимир Зеленський зазначив, що в Україні вже було два Майдани й це пояснюється тим, що люди не хочуть жити так, як раніше.

Про повернення СРСР

Президент підкреслив, що у Кремля є бажання повернути назад Радянський Союз і Україна це чудово розуміє. Він додав, що завжди є два "слабких місця", на яких базується інформаційна політика, – це релігія та мова. За словами Зеленського, ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство.

Є така політика Російської Федерації. Люди, які розмовляють російською мовою, повинні об'єднатися під єдиною країною. Україна – демократична, ліберальна, унітарна держава. Державна мова – українська, але в нас, повірте, є російська мова,

– повідомив Зеленський.

Він додав, що багато людей розмовляють польською, угорською, румунською, болгарською, адже у нас така багата, велика країна. Наостанок Зеленський підкреслив, що навколо мови ніхто не буде об'єднуватися.