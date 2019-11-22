15:06
22 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бунт пенсіонерок у РФ. Лукашенко краще Моурінью
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 листопада
      Вєсті.UA: Навіщо росіянам унітази з українських кораблів. Рабінович бавиться у Шерлока
      Вєсті.UA
      20:56, 21 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ РОМАН ІВАНІСОВ

      Силовики проводять обшуки у міськраді Одеси: деталі

      516 Читать новость на русском
      Слідчі проводять обшуки в мерії Одеси / bihus.info

      Співробітники СБУ, ДБР і Генпрокуратури проводять обшуки в будівлі мерії Одеси на Думській площі і в муніципальному департаменті фінансів.

      За попередніми даними обшукують кабінети Олега Бриндака (голови земельної комісії), Інни Поповської (директорки юридичного департаменту міськради), а також Світлани Бедреги (заступниці Одеського міського голови – директора департаменту фінансів міськради). Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на власні джерела.

      Читайте також: САП оголосила обвинувальний акт у справі Труханова: що не задекларував одеський мер

      За даними видання, слідчі вилучають документи у департаменті фінансів і юридичному департаменті. За попередньою інформацією, їх цікавить фінансова допомога, яку місто надає КП "Теплопостачання міста Одеса". За останній рік це підприємство поглинуло майже мільярд бюджетних гривень.

      Окрім того, обшукують приміщення департаменту з організації роботи міськради. Слідчі дії пов'язані з погашенням за рахунок міського бюджету 200-мільйонного боргу підприємства перед банком "Надра".

      Водночас, одеські ЗМІ повідомляють, що вчора мер міста Геннадій Труханов потрапив у лікарню. Його нібито прооперували. У пресслужбі Одеської мерії зазначили лише, що лікарня не приватна. У зв'язку із хворобою Труханов не зміг приїхати на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про недостовірне декларування майна.


      Обшуки в міській раді Одеси / odessa-life.od.ua

      Куди поділися лідери Помаранчевої революції: від Майдану до сьогодні
      сьогодні
      20456
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Одеси Новини України Новини політики Корупція Державне бюро розслідувань СБУ ГПУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      сьогодні , 15:00 Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      Блог Соцмережі 75
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сьогодні , 14:06 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 421
      Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      20 листопада , 13:01 Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      679
      Через невдалу екстрену посадку літака в аеропорту Одеси скасували усі рейси до 18 години
      сьогодні , 11:56 Через невдалу екстрену посадку літака в аеропорту Одеси скасували усі рейси до 18 години
      Василь Денисюк 1974
      Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      сьогодні , 12:00 Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      Блог Медіа 1675
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук