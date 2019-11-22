Силовики проводять обшуки у міськраді Одеси: деталі

Співробітники СБУ, ДБР і Генпрокуратури проводять обшуки в будівлі мерії Одеси на Думській площі і в муніципальному департаменті фінансів.

За попередніми даними обшукують кабінети Олега Бриндака (голови земельної комісії), Інни Поповської (директорки юридичного департаменту міськради), а також Світлани Бедреги (заступниці Одеського міського голови – директора департаменту фінансів міськради). Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на власні джерела.

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За даними видання, слідчі вилучають документи у департаменті фінансів і юридичному департаменті. За попередньою інформацією, їх цікавить фінансова допомога, яку місто надає КП "Теплопостачання міста Одеса". За останній рік це підприємство поглинуло майже мільярд бюджетних гривень.

Окрім того, обшукують приміщення департаменту з організації роботи міськради. Слідчі дії пов'язані з погашенням за рахунок міського бюджету 200-мільйонного боргу підприємства перед банком "Надра".

Водночас, одеські ЗМІ повідомляють, що вчора мер міста Геннадій Труханов потрапив у лікарню. Його нібито прооперували. У пресслужбі Одеської мерії зазначили лише, що лікарня не приватна. У зв'язку із хворобою Труханов не зміг приїхати на засідання Вищого антикорупційного суду у справі про недостовірне декларування майна.



Обшуки в міській раді Одеси / odessa-life.od.ua