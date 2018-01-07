Син Турчинова і заступник Насірова стали кандидатами юридичних наук

Напередодні Нового року кандидатські дисертації захистили син секретаря РНБО Олександра Турчинова – Кирило Турчинов,а також Сергій Білан, який є першим заступником голови ДФС та курирує найскандальніший підрозділ служби – податкову міліцію.

Про це повідомляє "Страна".

За інформацією видання, дисертації Турчинова та Білана захищалися в Інституті законодавства Верховної Ради в один день – 28 грудня. Згідно з оголошенням на сайті інституту, теми робіт теж дуже схожі:

- "Конституційно-правове регулювання діяльності політичних партій у виборчому процесі" – у Кирила Турчинова;

- "Конституційно-правові основи референдуму як форми прямої демократії" – у Сергія Білана.

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Теми дисертацій Кирила Турчинова та Сергія Білана

Зазначається, що задля захисту дисертації сина секретаря РНБО навіть зібралася спеціальна комісія комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя. До її складу увійшли голова комітет, нардеп від БПП Руслан Князевич та глава секретаріату комітету і його заступник.

Комісія вирішила, що пропозиції дисертації сина Турчинова мають "практичну значимість" і "можуть бути використані для удосконалення виборчого законодавства". Про це комісія навіть склала спеціальний документ – "Акт впровадження результатів досліджень Турчинова К.А. в законодавчу діяльність".

Додамо, що Кирило Турчинов отримав диплом ВНЗ всього 3 роки тому. Спершу він навчався на юридичному факультеті КНЕУ ім. Гетьмана. А в 2013 році він перевівся на магістратуру київської Академії праці, соціальних відносин і туризму. У 2014 році Турчинов-молодший став аспірантом Інституту законодавства Верховної Ради.

Зараз молодому кандидатові юридичних наук Кирилові Турчинову усього 25 років. Проте,він вже встиг опублікувати 6 наукових праць, які містяться у базі даних українських науковців.





Окрім того, будучи аспірантом, син глави РНБО опублікував цілу монографію про політичну корупцію. Вона вийшла в Інституті законодавства Верховної Ради на початку 2017 року.

Видання також звернуло увагу на те, що інтенсивні заняття наукою не завадили Кирилові Турчинову займатися активною громадською діяльністю і навіть служити у Нацгвардії. Зазначається, що Турчинов-молодший отримав повістку до військкомату ще під час першої хвилі мобілізації. Але його батько стверджував, що син пішов до армії добровольцем.

Журналісти тоді з'ясували, що більше року Кирило Турчинов пропрацював у главку Нацгвардії офіцером юридичного управління, де займався документообігом. У декларації за 2014 рік син Турчинова вказав, що займав посаду "старшого офіцера" НГУ.

Окрім згаданих досягнень, син глави РНБО ще встиг зробити і суспільно-політичну кар'єру. Кирило Турчинов став заступником голови молодіжного крила партії "Народний фронт молодь", одним із лідерів якої є його батько.

Щодо іншого новоспеченого кандидата юридичних наук Сергія Білана, який "захистився" разом з Кирилом Турчиновим, то він є першим заступником відстороненого від посади глави ДФС Романа Насірова.