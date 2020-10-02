Сирійських найманців вербують та незабаром перекинуть у Нагірний Карабах, – ЗМІ
За інформацією авторитетного телеканалу CNN, у Нагірний Карабах готують перекинути сирійських найманців. Деякі з них погодилися на таку роботу через непогане фінансування.
Телеканал поспілкувався з одним із найманців. Той заявив, що вже підписав контракт на 3 місяці. Про це повідомляє CNN.
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За словами чоловіка, він належить до "бунтівної Сирійської національної армії, яку підтримує Туреччина". Він же уклав контракт на три місяці зі щомісячною оплатою у 1,5 тисячі доларів. Такий же контракт підписали й 90% його підрозділу. Він додав, що погодився відправитися в зону конфлікту заради грошей.
За інформацією співрозмовника CNN, добровольці збираються у районі Хавар Кіліс недалеко від сирійсько-турецького кордону. Звідти їх мають транспортувати до зони конфлікту у Нагірному Карабасі.
Район, де збираються найманці: карта
Кого підтримує Туреччина
Раніше Туреччина заявила про готовність підтримати Азейбарджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Офіційна Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху. Натомість Росія та її очільник Володимир Путін вже висловив підтримку Вірменії. Очільник Кремля допомагає вірменам, зокрема й військово.
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Конфлікт Вірменії та Азербайджану
- Бої між вірменськими та азербайджанськими військами на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі почалися в ніч проти 27 вересня. Азербайджан і Вірменія ввели воєнний стан і оголосили мобілізацію резерву.
- Обидві країни звинувачують один одного в ескалації конфлікту і заявляють про бойові втрати й жертви серед цивільних. За даними Баку та Єревана, противник використовує важке озброєння і найманців.
- Міжнародна спільнота закликала Вірменію та Азербайджан негайно припинити військові дії та сісти за стіл переговорів.