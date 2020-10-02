За інформацією авторитетного телеканалу CNN, у Нагірний Карабах готують перекинути сирійських найманців. Деякі з них погодилися на таку роботу через непогане фінансування.

Телеканал поспілкувався з одним із найманців. Той заявив, що вже підписав контракт на 3 місяці. Про це повідомляє CNN.

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За словами чоловіка, він належить до "бунтівної Сирійської національної армії, яку підтримує Туреччина". Він же уклав контракт на три місяці зі щомісячною оплатою у 1,5 тисячі доларів. Такий же контракт підписали й 90% його підрозділу. Він додав, що погодився відправитися в зону конфлікту заради грошей.

За інформацією співрозмовника CNN, добровольці збираються у районі Хавар Кіліс недалеко від сирійсько-турецького кордону. Звідти їх мають транспортувати до зони конфлікту у Нагірному Карабасі.

Район, де збираються найманці: карта

Кого підтримує Туреччина

Раніше Туреччина заявила про готовність підтримати Азейбарджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Офіційна Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху. Натомість Росія та її очільник Володимир Путін вже висловив підтримку Вірменії. Очільник Кремля допомагає вірменам, зокрема й військово.

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