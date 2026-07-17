На тлі протестів проти відставки Федорова: військові пишуть про тиск з боку командування ЗСУ

Українські військові почали повідомляти про тиск, який на них здійснює командування Збройних Сил України. Це сталося після того, як вони висловили свою позицію проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.

Про це українські військовослужбовці писали на своїх акаунтах у соціальній мережі Threads.

Який тиск здійснюється на військових, що проти відставки Федорова?

Начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова написала на своїй фейсбук-сторінці, що їй телефонували з командування Сил безпілотних систем, щоб з'ясувати, у якому підрозділі служить Дмитро Козятинський – колишній бойовий медик її медслужби. Як зазначила Михайлова, він звільнився з армії ще рік тому.

"Репресії" у 2026 році в армії – це коли тобі дзвонять із КСБС із дуже терміновим бажанням з'ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучатися. І, як ви розумієте, не для того, щоб вручити йому чи мені, як начальнику, грамоту,

– написала Михайлова.

Вона також заявила, що нині військові не можуть публічно висловити свою позицію або ж взяти участь у мирних акціях навіть під час законної відпустки без дорікань.

"Сьогодні доганяють військових, які висловлюють свою думку. Які, не дай боже, ще й виходять на мирні акції. Так, навіть у свою законну відпустку. Бо ми ж тут поневолені кріпаки. Я дуже хочу, щоб цивільні, ветерани (які, можливо, вже призабули, як працює армійський механізм) і медіа розуміли, чого насправді коштує чинному військовому підтримка таких акцій", – ідеться в дописі Михайлової.

Начальниця медичної служби "Ульф" також зазначила, що після її участі в акції у Дніпрі на підтримку НАБУ і САП особисто їй "майже нічого не сказали", однак її керівництво, за її словами, отримало "достатньо уваги".

Для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади. Звання. Догани. Закритих перспектив. Або просто "профілактичної розмови", щоб людина не забувала, де вона і кому служить. І саме це є найбільшою проблемою,

– написала Аліна Михайлова.

Вона також наголосила, що військові залишаються громадянами й мають право на власну думку.

"Армія захищає не лише територію. Вона захищає державу, в якій громадяни мають право на власну думку. Якщо військовий, який щодня ризикує життям заради цієї держави, починає боятися висловити свою громадянську позицію – це проблема не окремої людини. Це проблема самої держави", – йдеться у дописі.

Михайлова також звернулася до Генерального штабу та Офісу президента, закликавши їх враховувати наслідки таких рішень.

Український військовий та бойовий медик евакуаційного екіпажу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивним "Віцик" також підтвердив факт тиску на окремих військових з боку командування ЗСУ.

Деякі мої побратими яких я знаю особисто не один рік, все ж таки почали отримувати зауваження від командирів і начальників за публічні позиції проти влади, проти вищого військового керівництва, що лише мені нагадує – за такими законами працюють ті, з ким ми воюємо. Дослужилися,

– написав "Віцик".

Український волонтер та колишній радник міністерства оборони Сергій Стерненко висвітлив факт, що під час мітингу проти звільнення Федорова у Києві 16 липня представники Військової служби правопорядку спробували затримати військового. Однак ті залишили місце події після того, як люди почали вигукувати "ганьба".

"Мені відомо, що зараз Сирський дав команду виявляти і максимально швидко повертати з відпусток тих військових, які підтримали протест, а також погрожувати їм покаранням", – зазначив Стерненко.

Сергій Стерненко показав, як представники ВСП спробували затримати військового на протесті в Києві / Допис з акаунту волонтера у Threads

У мережі також поширювали скриншот із повідомленням, яке, ймовірно, прийшло одному із військовослужбовців від керівництва. У листі нагадали про "заборону участі військовослужбовців у будь-яких політичних заходах – як фізично, так і в інформаційному просторі".



Імовірне повідомлення військовослужбовцю на тлі протестів в Україні / Фото з акаунту @lora_pl у соцмережі Х

Як реагують у мережі на подібний тиск на військових?

Користувачі у мережі різко негативно реагують на імовірний тиск на військовослужбовців через позицію проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України.

Військовослужбовець Віталя Кас написав, що Статут не забороняє чинним військовослужбовцям висловлювати свої оцінювальні судження з приводу того чи іншого рішення влади.

Багато волонтерів та цивільних громадян, зокрема тих, що брали участь у мітингах зазначали, що, якщо відповідний тиск підтвердиться, тоді головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має "понести кримінальну відповідальність".

Як українці реагують на можливий тиск на військових за позицію у питанні відставки Федорова / Скриншоти з акаунтів Threads

Сергій Стерненко, своєю чергою, також надав нові свідчення, що на військовослужбовців можуть вчиняти тиск через їхню позицію.

Нові свідчення про тиск / Фото з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Нагадаємо, 17 липня Україною продовжилися протести через відставку Михайла Федорова. Мітингувальники вимагають у нардепів повернутися до Верховної Ради з канікул та повернути Федорова на посаду міністра оборони.