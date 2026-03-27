Сирський назвав площу звільнених на Півдні територій та втрати росіян

З початку контрнаступальних дій на Півдні Україна звільнила майже пів сотні квадратних кілометрів територій. Крім того, було знешкоджено понад 11 тисяч російських військових.

Про це 27 березня повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Дивіться також Контратаки ЗСУ зривають плани ворога: наступ на "пояс фортець" може не відбутися

Які успіхи контрнаступу на півдні?

Сирський запевнив, що Сили оборони продовжують нищити ворога на фронті, поки він тероризує мирне населення України.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що із робочою поїздкою відвідав Південну операційну зону. Там він провів нараду з командуванням наступального угруповання, а також із командирами штурмових та десантно-штурмових підрозділів.

Сирському доповіли про виконання бойових завдань. Разом із командуванням обговорювали подальші дії та координацію у зонах відповідальності.

З початку операції ми відновили контроль над близько 470 квадратними кілометрами, знешкодивши понад 11 тисяч загарбників,

– додав Сирський.

Головнокомандувач зауважив, що такі успіхи – зокрема, результат нестандартних дій військових ЗСУ. Він подякував воїнам за результативність у знищенні російських загарбників.

