Сирський підтвердив, що з місць ведення бойових дій іноді надходить неправдива інформація. Вона стосується стану підрозділів та загалом ситуації на фронті.

Про наслідки таких доповідей розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю РБК-Україна, передає 24 Канал.

Як Сирський відреагував на неправдиві дані з фронту?

Олександр Сирський підтвердив, що з фронту іноді дійсно надходить неправдива інформація про стан підрозділів, що може спричинити загрози збоку ворога та втрати серед захисників.

Це призводить, по-перше, до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч. Бо коли ти думаєш, що праворуч чи ліворуч є сусід, а його там насправді немає, там може раптово з'явитись ворог,

– сказав Сирський.

Щоб уникнути таких ситуацій, командування отримує дані з багатьох джерел. Зокрема, Сирський зазначив, що навіть слідкують за оновленням від ресурсу DeepState, який і порушив питання неправдивих фактів з передової.

Однак він підкреслив, що жодне джерело не є "останньою інстанцією" для перевірки правдивості, адже усі вони можуть помилятися.

Крім DeepState, за даними головнокомандувача, інформація надходить від партнерів, інших джерел розвідки та безпосередньо від військових частин.

Значну роль відіграють Сили безпілотних систем. Як каже Сирський, вони контролюють з повітря і дають точні відомості про наявність військовослужбовців на позиціях.

Що передувало?

Раніше, а саме 16 липня, ресурс DeepState, як зазвичай, розглядав ситуацію на одному з найгарячіших напрямках фронту. Тоді аналітики відзначили, що нібито велика частина успіху ворога ґрунтується на неправдивих доповідях про реальний стан справ. Це ускладнює оцінку ризиків і швидку реакцію на зміну ситуації.

Вони навели приклад на одній з ділянок фронту. "На ділянці від Зеленого Гаю до Зеленого Поля, де командирам дали можливість без наслідків повідомити про ситуацію, вони продовжили по-старому", – йдеться в повідомленні.

За даними ресурсу, це створює серйозну проблему з потенційно катастрофічними наслідками. Неправдиві дані можуть призвести до великих втрат для всіх, наголосили аналітики.