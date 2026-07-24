Рішення не спонтанне: політолог розібрав усі події довкола звільнення Сирського

Олександра Сирського відправили у відставку, а його місце зайняв Михайло Драпатий. Президент почув вимоги мітингувальників, які хотіли змін у командуванні військом.

Політолог Олег Лісний зауважив 24 Каналу, що увесь цей час була спокуса піддатися швидким рішенням. На щастя, цього не сталося, бо в іншому випадку була велика загроза.

Які ще рішення досі не ухвалені?

Президент провів серйозні консультації з військовими, почув позиції різних сторін. Перемови були досить тривалими, з деким Володимир Зеленський зустрічався кілька разів.

Я вважаю рішення про зміну Сирського – виваженим. Воно сталося під тиском людей. Це факт, який не можна відкидати, але я сподіваюся, що тиск був конструктивним і залишиться таким надалі,

– підкреслив Олег Лісний.

Варто розуміти, що будь-який компроміс – це не завжди 100% результат того, що просиш. Тому зараз треба перейти у процедурну площину. Усі зміни мають бути закріплені відповідними указами, у конституційний спосіб.

"Влада почула людей і цього не можна відкидати. У такий спосіб влада й народ спілкуються. Упродовж всіх днів протесту я згадував про книгу "Україна – це не Росія". І це дуже важливо", – додав політолог.

Лісний про події навколо звільнення Сирського: дивіться відео

Адже недоліки усього цього процесу складно не помітити. Був брак комунікації, нерозуміння кадрових рішень, людей не почули одразу, але можливість протесту, впливу на рішення влади й вирізняє нашу країну від Росії. Головне у цій ситуації не процес, а його наслідки. Зараз емоції мають відійти на задній план і дати дорогу конструктивним кроком.

Серед вимог протестувальників є ще одна, на яку досі не звернули уваги. Мовиться про канікули для Верховної Ради. Буде логічно, якщо депутати повернуться до роботи й проголосують за відповідні зміни. Адже їх треба зафіксувати у юридичній площині.