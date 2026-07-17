"Сирського геть": в Україні другий день масштабних мітингів через відставку Федорова

В Україні 17 липня триває другий день масштабних мітингів через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Цього разу із лозунгами "Сирського геть".

Як проходять протести у Києві та інших містах України, розповідає 24 Канал.

Як проходять мітинги після відставки Федорова?

Окрім підтримки ексміністра оборони Федорова та вимоги із відставкою Сирського, учасники акцій закликають відновити роботу Верховної Ради, яка оголосила канікули до 18 серпня.

У Києві акція проходить на площі Франка. Люди почали сходитися ще вдень. Загалом до акції долучилися сотні українців.

Протестувальники вигукують "Сирського геть", "Сирський – ч**т", "Ганьба", "Одна, єдина, соборна Україна", "Федоров", "Стояли, стоїмо і будемо стояти", "Депутатів на роботу" тощо.

Протести у Києві / Фото hromadske