Конституційний суд у четвер, 10 вересня, розглядав конституційність закону про Національне антикорупційне бюро України. Втім Артем Ситник не прийшов на слухання, оскільки в повідомленні про виклик неправильно вказали його посаду.

Артема Ситника запросили на судовий розгляд як виконувача обов'язків директора НАБУ, повідомляє Укрінформ.

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Водночас на слухання з'явився керівник юридичного управління Національного бюро Ігор Ярчак. Під час судового засідання в нього запитали, хто виконує обов'язки директора НАБУ.

Юрист Ігор Ярчак відповів суді, що "обов'язки голови НАБУ виконує директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник". Він також додав, що в НАБУ немає посади виконувача обов'язки керівника, як це було вказано в запрошенні на слухання.

Далі депутати від "Опоплатформи – За життя" Василь Німченко й Григорій Мамка, які представляли авторів подання, клопотали про відкладення розгляду справи, оскільки, на їхню думку, до суду з'явився не уповноважений учасник.

Коротко про скандал довкола Ситника: