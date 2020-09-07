Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Разумков зазначив, що треба внести зміни до Конституції, аби розширити повноваження президента.

Разумков наголосив, що будь-яке висловлювання голови ВРУ може сприйматись як тиск на суд. Тому спікер відзначив, що єдиним органом, що може тлумачити Конституцію України, є Конституційний суд. Про це Разумков сказав в інтерв'ю "Українським новинам".

До теми Це дає можливість для маніпуляцій, – інтерв'ю з Ситником про "неконституційне призначення"

Однак, за словами голови парламенту, коли п'ятий Президент України Петро Порошенко призначав Ситника, це рішення викликало занепокоєння в експертної спільноти. Як зазначив Разумков, таких повноважень у президента не було.

Голова Верховної Ради додав, що потрібно внести зміни до Конституції або законодавства.

Необхідно буде розширювати повноваження президента або визначати в законі, хто буде призначати директора НАБУ,

– сказав Разумков.

До слова, напередодні у парламент внесли закон, за яким уряд, а не президент може призначати та звільняти з посади директора НАБУ.

Рішення КСУ щодо Ситника: коротко

28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Ситника на посаду директора НАБУ.

У суді переконують, що Порошенко перевищив повноваження при призначенні Ситника.

В Офісі Президента відреагували на рішення суду, назвавши Ситника "виконувачем обов'язків" директора, поки не проведуть конкурс на посаду.

Кому заважав Ситник

У травні 2020 року нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще кілька десятків депутатів звернулись до КСУ, аби визнати призначення Ситника неконституційним.

Нардепів, що ініціювали звернення, пов'язують із так званою групою "К" в парламенті олігарха Ігоря Коломойського.

Раніше Ситник наголошував, що його звільнення хоче Коломойський через справи "Приватбанку" та "Укрнафти". Ці справи принесли понад 10 мільярдів гривень збитків державі.

Зверніть увагу! Ситник залишається першим і єдиним директором НАБУ. Орган створили у 2015 році на одну з вимог МВФ та Європейської комісії для запровадження безвізу з Євросоюзом.