Верховній Раді пропонують уповноважити призначати та звільняти з посади директора НАБУ Кабмін замість президента. У парламент внесли відповідний законопроєкт.

Авторами документу є народні депутати від фракцій "Слуга народу" та "Голос", серед них – глава комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

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Що передбачає документ

Законопроєкт №4025 пропонує визначити НАБУ центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.



зі спеціальним статусом. Визначає, що людина, призначена на посаду директора бюро, продовжує виконувати свої повноваження до завершення їхнього терміну.



до завершення їхнього терміну. Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує та проводить конкурсна комісія.

До її складу входять шестеро людей. Трьох визначає лише Кабмін, ще трьох він же, однак на підставі пропозицій донорів, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

У проєкті прописані й засади організації та проведення конкурсного відбору на посаду глави НАБУ.

Відповідно до нього, зовнішню оцінку ефективності діяльності Нацбюро проводитиме комісія з трьох людей. Їх визначить уряд на підставі пропозицій донорів.

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