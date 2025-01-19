Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що означає поняття одиниця "бойового зіткнення". До слова, впродовж минулої доби загалом сталося 199 бойових зіткнень.

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Ворог зазнає 90% втрат під час просування

Сазонов відзначив, що бойове зіткнення – це сам факт штурму і стрілецького бою, або коли українські сили штурмують, або противник атакує позиції ЗСУ.

Я проходжу службу у роті вогневої підтримки 41 бригади. Наше завдання полягає в тому, щоб боєзіткнень не відбувалось – щоб ворог до наших позицій не доходив, щоб наша піхота не мала ніякої роботи, щоб перетворити піхоту, умовно кажучи, на людей, які "сидять в окопах і п'ють каву",

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Завдання полягає в тому, щоб коли ворог спробує сунутися до наших позицій, щоб по ньому відпрацювала артилерія, ракети, ракетні системи залпового вогню. Коли він наблизиться – мають працювати наші міномети, кулемети, дрони.

Приблизно 90% втрат ворога відбувається під час його просування до наших позицій. Саме тому росіяни намагаються якнайшвидше це робити, використовуючи бронетехніку, звичайні автівки, баги, мотоцикли. Вони перебираються по одному, по два – по "зеленках", по посадках, розраховуючи на те, що ані арта, ані міномет не буде працювати по одному ворогу. Максимум, що може – це скинуть з дрона гранату на них,

– підкреслив політолог.

Окрім прямих боєзіткнень, за його словами, дуже багато класної роботи виконують українські ракетники, артилеристи, пілоти дронів, які завдають ударів по розташуванню противника, по його пунктах зв'язку, по штабах, ліквідуючи його ще до того, як він вступив у бій.

"Це дуже важливо, і очевидно, що на сьогодні стало легше по КАБах саме тому, що наші ракети та дрони розносять їхні склади на території Росії", – зауважив Сазонов.

До слова. На Донеччині ворог використовує труби каналу "Сіверський Донець – Донбас", щоб накопичувати там сили, а потім переміщуватись ближче до українських позицій. Водночас наші оператори дронів фіксують пересування противника і намагаються завдати удару по ньому.

Яка ситуація у Часовому Яру: дивіться на карті

Часів Яр виглядає дуже сумно

Наразі складна ситуація спостерігається в районі Часового Яру. Водночас вона дуже динамічно змінюється. За словами військовослужбовці ЗСУ, у місті тривають вуличні бої.

Там насправді за 1 – 2 години можуть трохи змінюватись тактичні позиції. Важко сказати, де хто зараз перебуває. Тому що і українські диверсійні групи просочуються в тил ворога, відрізаючи його. І противник так само працює і руйнує Часів Яр, який виглядає дуже сумно. Його зносять дуже щільно і давно,

– зазначив Кирило Сазонов.

Нагадаємо, що у Часовому Яру 24 ОМБр чинить опір російським десантникам, які намагаються штурмувати в районі стадіону "Авангард". Окупанти роблять спроби прорватися у мікрорайони міста, зокрема Новопівнічний та Шевченко, але 24 ОМБр активно знищує техніку росіян.