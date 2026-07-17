У нас є просування, – майор ЗСУ повідомив про зміни динаміки на фронті

На фронті ворог має тактичну перевагу та просування, втім також є ділянки, де переважає Україна. Найскладнішою ситуація залишається на Донеччині, тоді як на Півдні успіх мають Збройні Сили.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, додавши, що окупанти просуваються на Костянтинівському напрямку. Відбувається дедалі глибша інфільтрація особового складу росіян.

На яких ділянках має успіхи Україна?

Попри просування ворога, заяви Кремля про те, що Костянтинівка нібито в повному оточенні та окупована – не відповідають дійсності. На півночі населеного пункту залишаються підрозділи Сил оборони України, вони досі контролюють певні позиції.

Водночас складною є ситуація біля Сіверська, Слов'янська і Миколаївки. Сіверськ ми втратили, і зараз є рух російських військ у бік Слов'янська. Там важка ситуація. Населений пункт Закітне, яке перебуває в напів оточенні, там досі є наш особовий склад. Деякі позиції сьогодні утримувати не потрібно,

– наголосив майор.

Натомість село Миколаївка є оперативно важливим на цій ділянці фронту. Нам треба вибудувати там лінію оборони, тому що від Миколаївки, яку сьогодні росіяни накривають КАБами, – менше, ніж 10 кілометрів до Слов'янська. Фактично Миколаївка є воротами до міста.

Ситуація біля Слов'янська: дивіться на карті

На південному напрямку ситуація краща завдяки роботі безпілотних систем та комплексному тиску на логістику ворога. Завдяки логістичному локдауну, роботі СБС, СБУ, ГУРу, усім підрозділам, які сьогодні застосовують безпілотні системи, у нас є переваги.

Під контролем траса Ростов на Дону – Джанкой. Також продовжується блокада логістичних хабів у півострові Крим. Це блокує спроможності російських угрупувань "Дніпро" і "Схід".

"Наші підрозділи мають тактичну перевагу. Наприклад, на Запорізькому напрямку нам вдається просуватися. На півночі у ворога не вистачає сил і засобів", – підкреслив Андрій Ткачук.

Офіцер про ситуацію на фронті: дивіться відео

На завершення Ткачук додав, що є ризик, що восени після виборів до Держдуми ворог оголосить мобілізацію. Тоді ситуація для нас стане значно складнішою. До цього треба уже зараз готуватися.