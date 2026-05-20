У росіян серйозні проблеми на Донеччині: як ЗСУ ламають плани ворога

Українські БпЛА атакують логістичний транспорт ворога неподалік окупованого контрольно-пропускного пункту на Донеччині. Дрони здатні залітають вглиб від зони бойових дій на 150 кілометрів. Днями були атаковані російські вантажівки, через що була порушена логістика.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що на певних ділянках росіяни закривають рух транспорту, що є позитивним сигналом.

Дрони СОУ змушують ворога змінювати логістику

Сьогодні заборонені перевезення по автодорозі Донецьк – Ясинувата – Горлівка. Зі слів керівника вивчення окупації, північна частина Донеччини використовувала саме цю трасу.

Через Приазовську частину їдуть менше. Вона вся під контролем (українських дронів – 24 Канал),

– озвучив Андрющенко.

Він навів яскравий приклад: між Мангушем (Маріупольський район Донеччини) і Бердянськом (Запорізька область) орієнтовно 60 – 70 кілометрів прямого шляху. Росіяни спокійно там пересувались, перекидали техніку, паливозаправники – все, чим насичували Мелітополь, Василівку в бік Оріхова.

Сьогодні, зі слів керівника Центру вивчення окупації, у зв'язку з активною роботою українських безпілотників, окупанти змушені змінити логістику через село Урзуф (село Мангуської громади Маріупольського району).

"Це фактично додає ще 50 кілометрів. Вони думають, що зможуть оминути дрони. Якщо рахувати, що відбувалось в районі Маріуполя, а це від лінії фронту, звідки можуть стартувати наші middle strike, 160 – 200 кілометрів, то днями було ураження двох вантажівок на пункту переходу "Вознесенка" (з боку Росії, Ростовська область) – "Новоазовськ" (з боку окупованої частини Донеччини). Це найвіддаленіша точка, де ми побачили таке ураження автотранспорту", – озвучив Андрющенко.

А нещодавно були спалені два російських бензовози під Мангушем. Росіяни замислюються над потребою змінити логістики, але, як зауважив Андрющенко, ніяким іншим шляхом не можуть постачати бензин, зброю, особовий склад. Він розповів, що окупанти намагаються маскувати військовий транспорт під цивільний.

Зауважте! Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп висловив переконання, що українське військо досягло потужного стрибка і сьогодні саме завдяки дронам отримало перевагу на окупованих територіях. Він пояснив, що ключовим фактором є масовість застосування безпілотників і телевізійного їх управління (FPV), коли оператор дрона бачить на екрані цілі, може використовувати його як розвідувальний та отримувати підтвердження уражень. Завдяки такому типу зв'язку українські дронарі успішно знищують важливі для ворога засоби, зокрема вибивають російську ППО. Як наслідок – окупанти відчувають дефіцит систем протиповітряної оборони й не здатні захистити важливі об'єкти.

Удари на ТОТ: дрони атакували ворожий "Урал" та порт

Нагадаємо, раніше Петро Анрющенко розповів, що окрім спалених російських бензовозів Сили оборони України атакували на окупованих територіях і Бердянський порт. Під атакою опинився пришвартований суховантаж, який транспортував військове обладнання. Було три удари, як результат – судно більше непридатне.

Проте шок викликала серед загарбників інша атака, яка сталася поблизу Безіменного (селище між Маріуполем і Новоазовськом) 16 травня. На цій ділянці безпілотник уразив російську вантажівку "Урал", яка повністю згоріла. Керівник Центру вивчення окупації пояснив, що це вказує на те, що СОУ вже тримають на контролі шлях, який є сухопутним коридором до окупованого Криму.