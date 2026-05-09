ЗСУ мають реальні успіхи на фронті, а росіяни марять "буферними зонами": звіт та карти від ISW

Окупаційна армія не полишає спроб захопити бодай один український населений пункт та створити так звані буферні зони на Сумщині та Харківщині, однак натомість зазнає лише значних втрат. На Харківщині ворог намагався інфільтруватися, проте Сили оборони України успішно контратакували та вибили окупантів.

Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 9 травня.

Що змінилось на фронті на 9 травня?

Окупаційні війська мають на меті створити обороноздатні буферні зони в Сумській області вздовж міжнародного кордону. 8 травня наступальні операції противника продовжили, однак результату не отримали. Тоді як українські сили утримують позиції в Миропіллі, попри заяви Росії про протилежне.



Ситуація на Сумщині / Карти ISW

На Харківщині 7 травня ворожі підрозділи намагались провести операцію з інфільтрації, однак геолокаційні записи свідчать, що українські війська контратакували 8 травня.

Ворог прагне відтіснити Сили оборони від кордону на Харківщині, аби створити оборонну буферну зону з Бєлгородською областю та наблизитися до міста Харків у межах досяжності артилерійського вогню.

8 травня військової активності на напрямку Великого Бурлака не зафіксовано від жодної зі сторін.

Тоді як на Куп'янському напрямку ворожі штурми продовжились, втім, успіху не досягли.

Обмежені наземні операції фіксувались 7 та 8 травня на Боровій, але ворогу не вдалось просунутись уперед.



Лінія фронту у Харківській області / Карта ISW

Нещодавно українські війська просунулися у східній та північній Діброві, що на Донеччині, відбивши атаку ворога 7 травня.

Водночас ворожі підрозділи провели місію з інфільтрації на півдні Костянтинівки, продовжуючи наступи в межах міста та на північ, північний схід, південний схід та південь від нього. Тоді як Силам оборони вдається утримувати позиції поблизу Костянтинівки в районах, які російські джерела раніше називали окупованими Росією.

7 та 8 березня російські війська здійснили обмежені наступи на схід від Добропілля у напрямку Ганнівки та поблизу Нового Шахова та Торецького, але не просунулися вперед.

Також цими днями продовжились безрезультативні штурми ворога поблизу Покровська та на північ, північний захід та південний захід від нього. Зауважимо, що керівник артилерійської розвідки української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, 8 травня заявив, що російські війська намагаються використовувати рослинність та протитеплові плащі, щоб уникнути ударів українських безпілотників. Окрім того, українська розвідка стверджує, що окупанти намагаються наблизити артилерійські знаряддя до лінії фронту та використовувати мотоцикли для пересування між українськими позиціями.

Поблизу Новопавлівки штурми також продовжились, однак просувань ворога не зафіксовано.

7 та 8 травня російські війська продовжували наступальні операції на південний схід та схід від Олександрівки, тоді як українські війська контратакували поблизу Піддубного (на схід від Олександрівки) та Зеленого Гаю (на північний схід від Олександрівки).

Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя, зокрема на північний захід від Солодкого, що на північ від Гуляйполя, а російські війська продовжували наступальні операції на захід та південний захід від Гуляйполя.

Російські війська нещодавно провели місії з інфільтрації на заході Запорізької області.

Важливо! Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у коментарі 24 каналу зауважив, що нині Запорізький напрямок є пріоритетним для Росії. Ворожі підрозділи не можуть окупувати Оріхів "у лоба", тож їм доводиться його обходити. Окрім того, росіяни мають на меті обрізати логістику Силам оборони на цьому напрямку, аби ускладнити оборонні операції. Попри величезні втрати на Південному напрямку – ворог продовжує наступи, поповнюючи військо новими "смертниками".

8 травня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на схід від Херсона у напрямку Антонівського мосту та на південний захід від Херсона поблизу острова Білогрудий, але не просунулися вперед.

Яких втрат на фронті зазнає ворог?

Лише за минулу добу російське військо втратило 1 080 солдатів, 1 танк, 2 РСЗВ, 3 бойових броньованих машини та 82 артилерійські системи.

За квітень оборонцям вдалось ліквідувати чи важко поранити понад 35 тисяч російських військових.

Володимир Зеленський зауважив, що кількість мідлстрайків збільшилась удвічі порівняно із березнем та вчетверо, порівняно із лютим. Президент наголосив, що цей напрямок є пріоритетним для Сил оборони, тож розвиватиметься і надалі.