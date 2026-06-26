Росіяни почали активніше діяти на фронті, – у бригаді "Рубіж" сказали, з чим це пов’язано

В Донецькій області ворог проводить штурмові та інфільтраційні дії. В деяких випадках росіяни намагаються просуватись, зазнаючи шалених втрат.

Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зауваживши, що загалом окупанти продовжують тиснути на Донбасі, зосереджуючи велику кількість особового складу на Покровському, Костянтинівському, Добропільському, Слов'янському та Лиманському напрямках.

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Росіяни почали активніше діяти на фронті

За словами офіцера бригади, з приходом тепла та літа окупанти почали користуватись насиченою "зеленкою" для активного пересування. Завдяки цьому ворожі солдати стали менш помітними.

Тобто в смузі бригади "Рубіж" росіяни почали діяти активніше, кількість пересувань збільшилась,

– наголосив він.

Водночас російська армія зазнає чимало втрат. За вчорашню добу "Рубіж" разом з суміжними підрозділами знищили понад 20 військових Росії. Це досить велика цифра, враховуючи невелику смугу оборони.

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Отченаш описав ворожу активність на фронті: дивіться відео

Вкотре переконуємось, що росіяни не хочуть зупинятись, не хочуть мислити логічно. Велика кількість російських офіцерів називає своїх військовослужбовців "відкривачками" – це ті, хто перші ідуть у штурмові атаки,

– зауважив офіцер бригади.

Він додав, що, попри наростання активності ворожої армії, окупанти не мають стратегічних успіхів. Їм не вдалось виконати жодного "дедлайну" щодо захоплення того чи іншого міста на території Донеччини. Однак в будь-якому разі українська армія має докладати зусилля для якісної оборони.