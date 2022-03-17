Орки лізуть напролом – ЗСУ в активній обороні

Українська армія стабілізувала оборону в центральній Україні, і контролює ситуацію навколо Києва, Харкова, Сум, Чернігова, Кривого Рогу, Запоріжжя. По російських військах на цих напрямках завдаються ефективні удари.

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Головні зусилля армії окупантів – це захоплення Донбасу та Маріуполя, оточення військ на Донбасі та примушення до здачі захисників Маріуполя.

Збройні сили Росії ведуть бої за захоплення району Ізюм – Барвенкове, і вихід в районі Очеретине на лінію комунікацій військ командування операції об'єднаних сил. Для цього з півдня противник також продовжує спроби продавити нашу оборону у Запорізькій області в районі Гуляйполя.

Українські війська розгорнули систему оборони в районі Ізюм – Барвенкове та Гуляйполя, і відбивають російські атаки в цих районах з великими втратами для ворога.

Українські війська відбили усі російські атаки на фронті ООС, з значними втратами для противника, та втримали свої позиції.

Найгарячіше в районі Маріуполя

Росіяни продовжують штурм Маріуполя, і для того, щоб скувати сили КОС, російські війська намагаються атакувати по всій лінії фронту, завдавати масовані удари авіацією та артилерією.

У Маріуполі постійні штурми, ближній бій, росіяни намагаються змусити захисників витратити боєприпаси, звузити район оборони та знищити усі вузли оборони важкими авіабомбами.

Російські війська зазнали великих втрат, суттєво виснажені, але зберігають боєздатність.

Київ, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Суми, Чернігів – на усіх цих напрямках російські війська призупинились, несуть значні втрати, з деяких населених пунктах біля цих міст відступають.

Очевидно, подальший наступ росіян по цих напрямках може привести до різкого збільшення втрат та втечі та залишення позицій. Тому противник занепокоєний можливими українськими контратаками, і намагається закріпитись, щоб українські війська не змогли їх швидко вибити контрнаступами та перехопити ініціативу.