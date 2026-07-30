Росія вирішила зосередити сили на трьох ключових напрямках, – Центр безпеки та співпраці

Росія мала серйозні плани на літню наступальну кампанію 2026 року. Однак фактично ворогу вдалося досягти лише незначних просувань на трьох напрямках.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, одна з головних цілей ворога – повністю захопити Донецьку область. Вони намагаються взяти її під контроль вже більш ніж 4 роки.

Що відбувається на фронті?

За словами Жмайла, росіяни продовжують атакувати на Покровському напрямку. Нещодавно на цій ділянці Силам оборони вдалося відбити масований механізований штурм. Ворогу важливу прорватися в напрямку Добропілля, щоб спробувати захопити Донецьку область із західного напрямку.

Напружені бої тривають у Костянтинівці. Російська піхота змогла засісти на околицях міста. Окрім цього, упродовж останніх діб росіянам вдалося просунутися до села Каленики, яке розташоване східніше від Слов'янська. Ворог активно скидає там керовані авіабомби.

Але прорватися до самої Миколаївки чи Рай-Олександрівки, яку вони вважають "воротами" до Слов'янська, їм не вдається. Загалом, до прикладу, в листопаді 2024 року ворог захоплював щодоби 45-50 кілометрів. Зараз по територіях фактично вийшли в нуль. І навіть є певна перевага української армії,

– зауважив Жмайло.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, станом на 29 липня втрати Росії на війні становлять понад 1 мільйон 443 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 12 227 ворожих танків, 25 044 бойових броньованих машин, 46 962 артилерійські системи тощо.