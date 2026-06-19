Швидкість впала катастрофічно: у росіян залишилась єдина мета на Сході

Сили оборони України зараз мають значно кращу ситуацію на фронті, ніж ще кілька місяців тому. Склалися одразу кілька факторів, які не дають можливості ворогу швидко просуватися.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що з нещодавніх важливих подій варто виділити чудову роботу middle-strike дронів. Сили оборони здатні регулярно атакувати тил ворога на відстань до 300 кілометрів. Це суттєво ускладнює логістику ворога, що можна побачити по ситуації в Криму.

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Росії все складніше просуватися на фронті

За словами Нарожного, надзвичайно важливо, що російські окупанти тепер не мають можливості застосовувати Starlink. Це фактично вдарило по комунікації між підрозділами, роботі дронів тощо.

Звісно, не варто одягати рожеві окуляри. Окупанти все одно просуваються на Донбасі, але темпи надзвичайно повільні.

Фактично зараз Росія може тиснути лише на Донбасі, де в них найбільше угруповання. Раніше росіяни розповідали, що захоплять Донецьку та Луганську область до кінця року. Тепер їх мета – вийти на околиці Слов'янська до цього моменту. Швидкість просування впала катастрофічно,

– зауважив Нарожний.

Яка зараз ситуація на фронті: дивіться відео 24 Каналу