"Передній край" фронту практично зникає, це поняття розмивається, – Сирський

На фронті практично зникає "передній край", а зони для піхоти сягають понад 10 кілометрів. Попри тиск з боку окупантів, українські військові все одно проводять наступальні дії.

Росіяни зазнають критичних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомив Олександр Сирський.

Яка ключова особливість боїв на фронті?

Сирський зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів. На місцях він вивчив особливості ведення бойових дій та обговорив актуальні питання виконання завдань і забезпечення підрозділів.

Особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 кілометрів,

– пояснив Сирський.

Підрозділи Сил оборони України утримують позиції, незважаючи на постійні спроби окупантів просунутися. За словами головнокомандувача, на окремих ділянках фронту ЗСУ проводять власні активні наступальні дії.

Також українські військові активно використовують БпЛА, артилерію та дистанційне мінування. Таким чином ЗСУ знижують наступальний потенціал росіян.

Що відомо про ситуацію на фронті?