Росія наступає на Суми з трьох боків, а ЗСУ контратакують на Харківщині: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують атаки одразу на кількох напрямках – від Сумщини до Запорізької області, однак значних проривів не мають. Проте, Сили оборони України активно завдають ударів по командних пунктах, логістиці, системах ППО та місцях скупчення окупантів у тилу ворога.

Окупанти продовжують наступальні дії на кількох ділянках фронту, зокрема на Сумщині, Харківщині та Донеччині. По це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також "Вигоріло вщент": Україна паралізувала роботу портів на окупованих територіях

Яка ситуація на фронті?

Поблизу Сум окупанти здійснювали атаки на північний захід, північний схід і південний схід від обласного центру. Російські джерела заявляли про просування біля Сопича поблизу міжнародного кордону, однак українські сили завдавали ударів по російських позиціях у районі Андріївки та місцях скупчення військ у Курській області неподалік Вольфинського.



Ситуація на Сумщині / Карти ISW

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурми поблизу Вовчанська, але просунутися не змогли. У напрямку Великого Бурлука після контратак ЗСУ ситуація для окупантів ускладнилася – українські військові звільнили Одрадне та повернули під контроль близько 22 квадратних кілометрів території.



Карта оборони в Харківській області / ISW

Водночас на Куп'янському напрямку російська армія намагається знову зайти до Куп'янська через Голубівку та витіснити українські сили з лівого берега річки Оскіл. Українські військові у відповідь атакують російські пункти управління дронами та системи ППО в тилу окупантів.

На Донеччині російські війська активізували штурми у напрямку Слов'янська, Костянтинівки, Покровська та Новопавлівки в межах весняно-літнього наступу. Окупанти активно застосовують FPV-дрони, авіабомби та безпілотники типу "Молнія", однак українські сили продовжують бити по їхній логістиці та командних пунктах.

Росіяни атакують Донецьку область / Карти ISW

На півдні російські війська продовжували атаки у напрямку Гуляйполя та Оріхова. Зафіксовано незначне просування окупантів поблизу Мирного, однак суттєвих змін лінії фронту не відбулося. На Херсонському напрямку російські штурми також не дали результатів.

Ситуація на Півдні України / Карти ISW

Які фактори впливають на уповільнення російського наступу?

Попри тривалі штурмові дії, Росія не може досягти прориву. Уповільнення російського наступу до мінімальних темпів зумовлене сукупністю факторів.

Насамперед це великі втрати особового складу й бронетехніки, які виснажують наступальний потенціал армії Росії, а також проблеми з набором нових контрактників, через що командування змушене зменшувати інтенсивність штурмів і компенсувати нестачу ресурсів менш ефективними тактиками. Водночас російські війська дедалі частіше переходять до піхотних атак через дефіцит техніки, що лише збільшує втрати та уповільнює просування.

Значний вплив мають і Сили оборони України, які активно використовують безпілотники для ураження техніки, логістики та скупчень ворога ще на підступах до фронту, а також завдають ударів у глибокому тилу.

До слова. Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів 24 Каналу, що російській літній наступ буде відрізнятися від попереднього, адже тепер відбувається домінування безпілотників на полі бою. Масовані атаки із залученням бронетехніки малоймовірні, оскільки в сучасних умовах техніка часто знищується за лічені години. Натомість противник дедалі частіше діє невеликими піхотними групами, намагаючись просуватися малими силами.

Додатково на ситуацію впливають складні умови бою – міські зони та укріплені оборонні рубежі, які не дозволяють противнику швидко просуватися навіть за наявності чисельної переваги. У результаті російський наступ дедалі більше втрачає темп і переходить у виснажливі, локальні бойові дії без значних результатів.

Росія втрачає позиції в Україні вперше з 2023 року

The Economist відзначає, що перебіг російсько-української війни поступово змінюється. Весняний наступ Росії фактично зупинився. Ба більше, вперше з жовтня 2023 року російські війська фіксують незначні, але стійкі територіальні втрати.

Попри заяви про просування раніше, його масштаб залишається обмеженим. За останній період Росія змогла захопити близько 220 квадратних кілометрів, що становить лише приблизно 0,04% території України. Водночас Україна почала поступово відновлювати позиції. За останній місяць Сили оборони відбили орієнтовно 189 квадратних кілометрів. Аналітики також припускають, що Росія може сповільнювати активність перед підготовкою до літньої фази бойових дій.