Росія більше не досягає проривів: огляд фронту від ISW

Росія продовжує наступальні операції практично вздовж усієї лінії фронту, однак на більшості напрямків не може досягти підтверджених успіхів. Тим часом Сили оборони України проводять контратаки, завдають ударів по тиловій інфраструктурі окупантів та стримують наступ.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Сумський напрямок

Росія продовжує спроби створити так звану "буферну зону" вздовж українсько-російського кордону в Сумській області. Протягом 31 липня та 1 серпня окупанти проводили обмежені наступальні дії, однак підтверджених просувань не досягли.

Аналітики зазначають, що українські військові здійснювали контратаки, зокрема поблизу Писарівки на північ від Сум.

Харківщина

На півночі Харківської області та Великобурлуцькому напрямку російські війська також продовжували атаки. Їхня стратегічна мета залишається незмінною – відтіснити українські сили від державного кордону, створити буферну зону біля Бєлгородської області та максимально наблизитися до Харкова.

Втім, за даними ISW, жодного підтвердженого просування окупанти не досягли.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку аналітики зафіксували спроби інфільтрації російських підрозділів. Геолокаційні матеріали свідчать, що українські військові завдавали ударів по будівлях, які тимчасово зайняли російські військові у Куп'янську та Куп'янську-Вузловому після таких проникнень.

Водночас на напрямку Борової жодна зі сторін не змогла змінити лінію фронту. Попри заяву Міністерства оборони Росії про захоплення Ольгівки, навіть окремі російські джерела не підтвердили цю інформацію.

Донеччина

Найбільшу активність російські війська зберігають саме на Донеччині. Наступальні дії тривали на Слов'янському, Костянтинівському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках.

ISW не підтверджує заяви російських військових блогерів про захоплення низки населених пунктів, зокрема Торського чи інших територій поблизу Костянтинівки. Також ЗСУ проводили контратаки біля Добропілля, Шевченка та Мирного, стримуючи просування противника.

Окремо аналітики звернули увагу на успішні українські удари по тилу окупантів. Зокрема, повідомляється про масштабну пожежу на Зуївській теплоелектростанції в окупованому Зугресі після удару українського безпілотника.

Запорізький напрямок

На заході Запорізької області ISW зафіксував локальне просування українських військ поблизу Новоандріївки. Російські війська продовжують атаки біля Гуляйполя, однак підтверджених успіхів не мають.

Українські військові також попереджають, що Росія може спробувати активізувати наступ на Запоріжжя у серпні або вересні. Однак аналітики ISW зазначають, що наразі не бачать ознак підготовки масштабної наступальної операції.

Крім цього, окупанти дедалі частіше використовують керовані авіаційні бомби та водночас скорочують застосування баражувальних боєприпасів "Молнія".

А Україна продовжує бити по тилових об'єктах російської армії. За даними Генерального штабу, було уражено склад безпілотників поблизу окупованого Токмака, а також завдано ударів по логістиці та енергетичній інфраструктурі в районі Бердянська.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, на Лиманському напрямку українські військові мають одразу кілька переваг над російськими окупантами, що суттєво ускладнює противнику ведення наступальних дій. Як повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, ЗСУ переважають ворога завдяки ефективній роботі безпілотників, потужним інженерним загородженням і достатній насиченості особовим складом на цій ділянці фронту.

За його словами, попри те, що росіяни значно наростили інтенсивність атак, вони переважно застосовують піхотні штурми, квадроцикли, мотоцикли та інколи наземні роботизовані комплекси, тоді як важка техніка використовується рідко.

Трегубов також зазначив, що російська армія поступається Україні за кількістю та якістю безпілотників, а також рівнем підготовки операторів дронів. Якщо ще два-три роки тому росіяни мали перевагу у сфері безпілотних систем, то нині ситуація змінилася на користь українських Сил оборони.