Великий наступ не потрібен, – Братчук сказав, як Україна може перехопити ініціативу на фронті

Вже за 9 місяців Україна може зміцнити свої позиції для мирних переговорів, змінивши ситуацію на полі бою. Для цього необхідно кілька факторів.

Детальніше про них 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, злам ситуації на полі бою не обов'язково потребує широкомасштабного наступу.

Як Україні зламати ситуацію на фронті?

Проблеми росіян на фронті значною мірою пов'язані з їхніми втратами. Вже зараз Росія наблизилась до моменту, коли втрати стають відчутними та болючими, а згодом можуть виявитися критичними. Залучати людей до війська стає все складніше, через що змінюється і ситуація на полі бою.

Якщо російські втрати зростатимуть і далі, це стане одним з факторів для того, аби Україна перехопила ініціативу на фронті. Крім того, наші дрони залітають далеко в російські тили і працюють по ворожій логістиці,

– зауважив Сергій Братчук.

Зокрема, дуже складною ситуація стала на трасі, яка йде окупованими територіями через Крим і веде до російських міст. На так званій трасі "Новоросія" українські дрони влаштували справжнє "сафарі", вистежуючи військові цілі ворога. Результати дій Сил оборони вражають, що визнають навіть російські експерти. Для ворога це стало великою проблемою.

"Випалення логістики – це ще один фактор, який дозволить нам перехопити стратегічну ініціативу. Як казав Головком ЗСУ, ми не можемо виграти війну, перебуваючи виключно в обороні. Зараз це дещо змінилось. На всій лінії фронту часто відбуваються контрудари Сил оборони. Ми зменшуємо для нас і збільшуємо для ворога "сіру зону" і повертаємо свої позиції, які втратили раніше", – наголосив Братчук.

Потрібно додати, що такі дії вдаються не на всіх ділянках фронту. Складна ситуація, зокрема, на Донеччині. Але фронт в Україні простягається на більш як тисячу кілометрів, тож наразі успіхів всюди досягти не вдається. Хоч, зрештою, не вдається це і росіянам.

Однак українські успіхи стають очевиднішими на полі бою. А для того, аби перехопити стратегічну ініціативу, каже Братчук, не потрібен великий наступ. Для нього необхідний величезний ресурс, якого зараз Україна, на жаль, не має. Та з посиленням контрударів на фронті, знищенням російської логістики та ударів по глибокому тилу – Київ може отримати значну перевагу.

Зрештою, це може стати новими "картами", які Україна використає вже у переговорному процесі.

Як Сили оборони знищують логістику росіян?