Окупанти штурмують Костянтинівку, а ЗСУ утримують позиції біля Гуляйполя: огляд фронту від ISW

Російські війська активізували диверсійно-штурмові дії одразу на кількох напрямках, роблячи ставку на малі піхотні групи замість масштабних механізованих атак. Водночас Сили оборони України продовжують тримати оборону та завдавати ударів по важливих військових об'єктах окупантів у тилу.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також Маневри перед самітом НАТО: Кремль намагається перехитрити Трампа та звинуватити Україну, – ISW

Яка ситуація на фронті?

За даними аналітиків, на Сумщині російські підрозділи провели інфільтраційну операцію поблизу Комарівки. Українські військові виявили та обстріляли позиції окупантів після їхнього проникнення. Крім того, на цьому напрямку вперше зафіксували діяльність чеченського спецпідрозділу "Ахмат" та добровольчого загону БАРС-Брянськ.



Як триває оборона на Сумському напрямку / Карта ISW

На Харківщині окупанти продовжують наступальні дії, однак підтверджених територіальних успіхів не мають. В ISW зазначають, що російська армія збільшила кількість атак малими штурмовими групами та авіаударів, але досі не спроможна проводити масштабні механізовані наступи. У районі Куп'янська російські війська також здійснили спробу інфільтрації, однак українські сили завдали удару по їхніх позиціях.

Ситуація у Харківській області / Карти ISW

На Донеччині українські військові утримують позиції поблизу Лимана та Костянтинівки. Попри заяви російської сторони про нібито захоплення Костянтинівки, ISW наголошує, що українські сили продовжують діяти у центральній та північній частинах міста. Ба більше, навіть окремі російські військові блогери визнають, що окупанти не змогли повністю встановити контроль над населеним пунктом через значні втрати та перевагу України у застосуванні безпілотників.

Росіяни продовжують завдавати авіаударів плануючими бомбами, щоб створити умови для майбутніх наступів на Краматорськ. Окупанти й надалі намагаються проникати невеликими штурмовими групами з району Часового Яру у напрямку Краматорська. Водночас українські військові щотижня ліквідовують або завдають поранень близько 100 російським солдатам.

За даними ISW, українські сили мають успіхи на схід від Олександрівки та, ймовірно, взяли під контроль Піддубне та просунулися до Воскресенки й Мирного, що свідчить про відсутність контролю окупантів над цим населеним пунктом.

Де тривають запеклі бої на Донеччині / Карти ISW

Російські війська продовжують намагатися втримати свої позиції на Запорізькому напрямку, захистити тил від українських ударів та наблизитися до Запоріжжя на відстань ураження ствольною артилерією. Водночас Сили оборони України й надалі утримують позиції на захід від Гуляйполя.

За даними ISW, оприлюднені геолокаційні кадри свідчать, що російські війська завдали удару по українських позиціях поблизу Староукраїнки, де раніше намагалися здійснювати інфільтраційні дії. Крім того,окупанти продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, однак підтверджених успіхів не досягли.

Ситуація на Півдні України / Карти ISW

Нагадаємо, в ISW заявили, що Кремль поширював неправдиві заяви про нібито захоплення Костянтинівки, щоб переконати президента США Дональда Трампа та західних партнерів у військовій перевазі Росії. На думку аналітиків, Москва намагалася посилити тиск на Україну та її союзників і схилити Захід до прийняття російських умов на переговорах.