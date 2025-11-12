У нього заклинило автомат: у 1 ОШП розповіли про бійця, який ножем ліквідував спецназівця ГРУ

Боєць 1-го окремого штурмового полку із позивним "Жокей" знищив російського спецназівця ножем. Під час у нього заклинило автомат, набої та гранати закінчилися. Тому він вступив у рукопашний бій і ліквідував окупанта ножем.

"Жокея" подали на звання Героя України. Командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" розповів 24 Каналу, що наразі документи перебувають на розгляді, рішення ще не прийняте.

Дивіться також Запеклі бої за Покровськ і Мирноград, загроза для Гуляйполя та Борової: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як "Жокей" здійснив подвиг?

Дмитро Філатов "Перун" зазначив, що такі випадки уже фіксувались. Але не було відеопідтверджень дій штурмовиків в ближньому бою. Для їхнього підрозділу це не новина, коли ведеться стрілковий бій на відстані 10 – 15 метрів від ворога. Вперше такий подвиг був зафільмований.

"Жокей" не є контрактником чи професійним військовим. Його кар'єра в армії почалася, як здебільшого у нас всіх. Він жив своїм життям, а коли виникла потреба захищати Батьківщину, він пішов виконувати свій чоловічий обов'язок,

– підкреслив командир.

За його словами, у підрозділі приділяють дуже багато уваги підготовці особового складу. Тому бійці можуть проявити себе навіть у таких критичних випадках.

"Жокей" це продемонстрував власним подвигом. Тому його подали на отримання Героя України. Станом на зараз документи перебувають на розгляді. Чи буде присвоєно звання воїну – вирішить президент.

Що відбувається на фронті?