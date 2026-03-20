Стало більше, – офіцер "Азову" розповів, як змінились дрони окупантів
- Безпілотники окупантів тепер можуть працювати на відстань 40 – 50 кілометрів, що загрожує тиловим районам.
- Російські війська здешевлюють свої безпілотники, але через це їх стає більше.
Суттєву небезпеку на фронті становлять безпілотників. Ці засоби нарощує і Україна, і Росія, також є багато повідомлень про розширення так званої "кіл-зони".
Як розповів 24 Каналу офіцер 12 бригади "Азов" НГУ "Культура", сьогодні певні зміни на фронті справді є. Про український досвід не варто говорити, щоб не допомогти ворогу.
Що змінилося в армії ворога?
Якщо говоримо про окупантів, то їхні безпілотники можуть працювати приблизно на відстань 40 – 50 кілометрів. Це створює небезпеку не тільки безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а також і для тилових районів. Зокрема для маршрутів логістики, для мирного населення. Це вже спостерігають наші військові.
Про збільшення чи зменшення так званої "кіл-зони" ми не можемо говорити. Але варто зазначити, що останнім часом ворог ще більше здешевив виробництво "крил",
– наголосив офіцер "Азову".
Якщо раніше, переводячи на гривні, виробництво було досить дешевим, наприклад, один дрон міг коштувати 35 – 40 тисяч гривень, то зараз ситуація змінилася. Ми бачимо здешевлення виробництва, що впливає на кількість.
"Ударна сила трошки зменшилась, але кількість дронів збільшилась. Це теж створює проблеми. Тому я знову наголошую на зборі, бо для нас це дуже актуальне питання. І також дякую всім, хто до нього долучається", – сказав військовий.
Важливо! Кожен може долучитися до збору бригади "Азов" та допомогти підрозділу отримати більше дронів. Це дозволить посилити роботу. Для того щоб приєднатися до збору – переходьте за посиланням!
До якої тактики ворог перейшов весною?
Користуючись теплою погодою, російські окупанти змінюють засоби пересування. Цікаво, що вони використовують не лише мотоцикли, багі, але й коней. Так про кінні підрозділи стало відомо під час одного зі штурмів. Ймовірно, коней використовують, щоб швидше дійти до позицій.
Крім того, ворог менше використовує важку й навіть легку техніку, натомість збільшує кількість безпілотників. Причина в тому, що весною поля ще вологі, а техніка малорухлива й може загрузнути.
За будь-якої погоди незмінною є тактика малих штурмових груп і спроб інфільтрації. Ворог намагається закріпитися, посилює наступальні дії. Втім хороша видимість дозволяє виявити окупантів ще на підступах до наших позицій.