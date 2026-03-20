Стало більше, – офіцер "Азову" розповів, як змінились дрони окупантів

Суттєву небезпеку на фронті становлять безпілотників. Ці засоби нарощує і Україна, і Росія, також є багато повідомлень про розширення так званої "кіл-зони".

Як розповів 24 Каналу офіцер 12 бригади "Азов" НГУ "Культура", сьогодні певні зміни на фронті справді є. Про український досвід не варто говорити, щоб не допомогти ворогу.

Що змінилося в армії ворога?

Якщо говоримо про окупантів, то їхні безпілотники можуть працювати приблизно на відстань 40 – 50 кілометрів. Це створює небезпеку не тільки безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а також і для тилових районів. Зокрема для маршрутів логістики, для мирного населення. Це вже спостерігають наші військові.

Про збільшення чи зменшення так званої "кіл-зони" ми не можемо говорити. Але варто зазначити, що останнім часом ворог ще більше здешевив виробництво "крил",

– наголосив офіцер "Азову".

Якщо раніше, переводячи на гривні, виробництво було досить дешевим, наприклад, один дрон міг коштувати 35 – 40 тисяч гривень, то зараз ситуація змінилася. Ми бачимо здешевлення виробництва, що впливає на кількість.

"Ударна сила трошки зменшилась, але кількість дронів збільшилась. Це теж створює проблеми. Тому я знову наголошую на зборі, бо для нас це дуже актуальне питання. І також дякую всім, хто до нього долучається", – сказав військовий.

До якої тактики ворог перейшов весною?