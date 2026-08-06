Пролітає всю область: окупанти частіше почали бити по Харкову новою ракетою

Росія продовжує обстрілювати Харківщину крилатими ракетами S8000 "Бандероль". Дальність ураження цієї зброї становить до 500 кілометрів. Вона здатна пролетіти через всю область.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, "Бандероль" – відносно нова зброя росіян, яку ще називають ракетою-дроном. Упродовж останнього часу ворог використовує їх для удару по Харкову та області.

Що відомо про атаки "Бандероллю" по Харківщині?

Як наголосила Черненко, два дні тому ворог вдарив цією ракетою по гуртожитку в Дергачах. Вчора росіяни запустили одразу 4 таких ракети по Харкову. Вони летіли парами.

В Новобаварському районі росіяни вдарили по цивільному підприємству. На щастя, там не було загиблих, хоч ворог вдарив о 10 годині, коли вже був робочий день.

У Холодногірському районі росіяни вдарили по приватному сектору. Відомо було про 11 постраждалих. 44-річного чоловіка забрали в лікарню у важкому стані.

Постраждало десь півтора десятка будинків. Дві будівлі сильно пошкоджені. Одна з ракет вдарила в будинок, з якого люди виїхали, а вибухова хвиля пішла на інші будинки. В людей були вибухові травми, опіки, забої,

– розповіла Черненко.

Яка ситуація зараз на Харківщині: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, військові аналітики пояснили, чому Росія почала активніше застосовувати "Бандеролі". Ймовірно, все через те, що звичайні "Шахеди" з двигунами внутрішнього згоряння стають все менш ефективними.