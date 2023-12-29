Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що якщо плацдарм розгорнеться до оперативного рівня, то потім його практично неможливо буде нейтралізувати без авіації. Бо Україна збиває ворожу авіацію.

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"Ворогу потрібно не допустити розгортання наших плацдармів з тактичного рівня до оперативного. Вони прекрасно розуміють, що якщо плацдарм розгорнеться до оперативного рівня, то потім його практично неможливо буде нейтралізувати без авіації. Авіацію ми збиваємо", – сказав військовий експерт.

"Ми наступаємо, а росіяни намагаються зупинити"

Роман Світан зазначив, що зараз на лівобережжі Херсонщини тактичний плацдарм глибиною приблизно 2 – 4 кілометри. Це не стаціонарні розміщення українських частин у режимі активної оборони, де вони можуть рухатись, пересуватися.

Оперативні плацдарми – це вже коли 15 – 20 кілометрів по радіусу. Ми починаємо, зокрема, стаціонарними системами оборони втримувати цей плацдарм, починаємо перекидання техніки, артилерії, армійських зенітно-ракетних комплексів, техніки вогневої підтримки, легку, важку броню,

– пояснив він.

На правому березі чи принаймні на Херсонському напрямку у Сил оборони є певні механізми, якими вони не підпускають російську авіацію до лівого берега. Щоб не допустити розгортання тактичного рівня в оперативний, загарбники намагаються зупинити рух українських захисників.

"Це ми наступаємо, а росіяни намагаються зупинити. Звичайно, кидають туди максимальну кількість сил та засобів, щоб нівелювати такий рух. Вони розуміють, що якщо у нас розвинеться до рівня оперативного плацдарму, то вони вже нічого не вдіють. Не буде механізму нас скинути у Дніпро", – підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: останнє