Зачистка Костянтинівки: генерал армії розповів про бої, що розгортаються довкола міста

Ситуація в Костянтинівці Донецької області залишається складною. Окупанти залучили величезні сили, щоб захопити місто.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, зараз не йдеться про те, аби відходити з міста. Якщо є можливість, то краще утримувати цей населений пункт.

Яка ситуація в Костянтинівці?

За словами Маломужа, ворог намагається інфільтруватися в місто. Деяка кількість окупантів вже певний час перебуває в Костянтинівці. Однак там також перебувають і українські підрозділи.

Ворог наразі перебуває в місті. Тому доводиться проводити різні операції із зачистки. Ворогу важливо захопити Костянтинівку. Тоді він фактично перейде до наступу в напрямку Дружківки та Краматорська. З півночі вони також намагаються наступати на Лиман та Слов'янськ,

– сказав Маломуж.

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Додамо, українські захисники неодноразово повідомляли, що російські окупанти намагаються пролізати в Костянтинівку невеликими групами. Ситуація там залишається складною. В деяких районах тривають бойові дії.

При цьому російський диктатор Путін взагалі на початку липня заявив, що росіяни захопили Костянтинівку. При цьому президент Володимир Зеленський наголосив, що це неправда. Він запропонував Путіну зустрітися в Костянтинівці та знайти дипломатичні рішення, як завершити війну. В Кремлі на це не погодилися.

Нещодавно українські військові провели зачистку в Костянтинівці та відзвітували про успішну операцію. Там наголосили, що місто перебуває під контролем ЗСУ.