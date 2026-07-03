Кулеба відверто сказав, що чекатиме на росіян та українців у Криму після деокупації

Крим стає для Путіна пасткою. Сили оборони України тримають під вогневим контролем сухопутний коридор до Криму, перерізають логістику ворога. Тим самим прокладають шлях до звільнення півострова.

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю 24 Каналу, аналізуючи ситуацію у Криму, висловив думку, як має вчинити держава щодо населення, яке там нині проживає, коли півострів вдасться деокупувати.

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Деокупація ТОТ: який сценарій може програтися?

Всі, хто переїхав жити на окуповані українські території з Росії, починаючи від 2014 року, за переконанням колишнього очільника МЗС України, мають повернутися додому. Ніякі обіцянки росіян, які там зараз живуть, про те, що вони будуть лояльними Україні, як підкреслив Кулеба, не варто брати до уваги.

А от всі громадяни України, яку б позицію вони не займали щодо російської окупації, залишаються для нас українськими громадянами, не залежно від того, чи брали вони російський паспорт, чи ні, працювали в адміністративних органах або ж ні,

– наголосив Кулеба.

Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою: дивіться у відео

Щодо керівників окупаційних органів влади, навіть якщо вони колись були громадянами України, ексміністр закордонних справ вважає, що їх спіткає така ж доля, як і громадян Росії. З його слів, або вони втечуть, що ймовірніше, або постануть перед судом.

Є четвертий елемент. Мають бути кримінальні справи щодо тих, хто вчиняв злочини проти українських військовослужбовців. П'ятий останній елемент – Україна повертає ці території й має ставитись толерантно до тих людей, які пройшли шлях в окупації, але їх право голосу на загальнонаціональних і місцевих виборах відкладається на певний період,

– озвучив Кулеба.

Він переконаний, що не можна людей, які провели роки в російській окупації, де впроваджувалась тотальна пропаганда, одразу допускати до можливості голосувати на виборах. Адже голосування визначатиме долю української держави. Кулеба припустив, що цей мораторій може діяти 5 – 10 років.

Підсумовуючи, колишній міністр закордонних справ підкреслив, що не вірить у звільнення Криму дипломатичним шляхом. Кулеба додав, що для Путіна ризики припинення війни й початку переговорів – набагато вищі, ніж ризики її продовження. Тому він прогнозує, що війна триватиме далі.