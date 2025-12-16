Ворог чинить опір у Куп'янську, однак Сили оборони успішно продовжують зачистку

У Куп'янську на Харківщині триває пошуково-штурмова операція із ліквідації росіян і зачистки міста. Водночас оточені ворожі підрозділи продовжують чинити "дуже суворий" спротив.

Про це розповів начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Націгвардії "Хартія" Ігор Райков ефірі "Армія TV", пише 24 Канал.

Яка ситуація у Куп'янську зараз?

За словами Райкова, операція зі звільнення Куп'янська розпочалась ще у вересні 2025 року. Тоді Сили оборони сформували пошуково-ударне угруповування, яке й дотепер реалізує план з ліквідації та витіснення противника. Начальник СБС "Хартії" розповів про два етапи цієї операції.

Перший етап передбачав знищення логістичних шляхів противника та його оточення в місті. Цей етап, за словами Райкова, вже успішно завершено. Суть другого етапу полягає у виявленні ворожих підрозділів у Куп'янську, проведення стабілізаційних заходів і подальшої зачистки міста.

Наразі ворожі підрозділи можуть отримувати допомогу від своїх побратимів лише за допомогою БпЛА. Крім того, росіяни продовжують безуспішні спроби прорвати сухопутний коридор до своїх оточених сил.

Вони навіть через славнозвісну трубу намагались рухатись. Труба під постійним вогневим контролем і розвідкою перебита, відповідно, успіхом закінчитись будь-яка така спроба ворога наразі не може,

– додав очільник СБС "Хартії".

Райков зазначив, що будь-які спроби ворога прорватись на цьому напрямку приречені на провал, тож це дає змогу українським військовим діяти безпосередньо в місті.

Скільки росіян перебуває в оточені у місті?

За інформацією агентів руху "Атеш" зі штабу 68-ї мотострілецької дивізії Збройних сил Росії, у центральній міській лікарні Куп'янська в повному оточенні перебувають понад 30 російських солдатів 121-го та 122-го мотострілецьких полків. Ще кілька груп забарикадувались в підвалах житлових будинків поблизу лікарні та не мають можливості залишити укриття.

Агенти "Атеш" стверджують, що Куп'янськ майже повністю звільнений Силами оборони України, а операція з оточення росіян стала справжньою несподіванкою для ворожої армії. Водночас агенти зазначили, що бойові дії тривають на околицях міста.

Як на поразку російських військ у Куп'янську реагують у Кремлі?