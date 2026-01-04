Росіяни намагаються проникнути в Лиман, – Трегубов

На Лиманському напрямку російські підрозділи активізували спроби обійти оборонні рубежі Сил оборони України та проникнути безпосередньо в межі міста. Обстановку ускладнюють великі зони бойової невизначеності, а також масове застосування безпілотників.

На Лиманському напрямку обидві сторони стикаються з серйозними логістичними труднощами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Яка ситуація в Лимані?

За словами Трегубова, противник намагається як обійти українські позиції навколо Лимана, так і прорватися безпосередньо в місто.

Окремою проблемою для обох сторін залишається логістика. Значні території між позиціями фактично перетворилися на так звану "сіру зону", яка значно ширша, ніж це може виглядати на карті. Постійна присутність БПЛА робить будь-яке переміщення або підвезення ресурсів складною та ризикованою операцією.

Водночас російське командування особливо цікавить вихід з північного флангу в напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації, через що цей відтинок фронту залишається постійно напруженим.

"Тут вже все йде в хід, їм це дуже цікаво, їм дуже цікаво вихід з північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але, знов таки, вони там добре отримують по зубах", – наголосив Трегубов.

Які плани у ворога біля Вовчанська і Лимана?