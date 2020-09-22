Проросійські бойовики 21 вересня відкривали неприцільний вогонь поблизу позицій ООС. Бойових втрат і поранень серед українських військових, на щастя, немає.

Воїни ЗСУ контролюють ситуацію, дотримуючись введеного режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Провокації бойовиків

Постріли зі стрілецької зброї, а згодом із гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, зафіксовано поблизу населеного пункту Мар’їнка.

Ще одну провокацію зі стрілецької зброї бойовики влаштували на ділянці неподалік Водяного.

Крім того, виявлено факт додаткового укріплення позицій у бік підрозділів ЗСУ в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.

У штабі ООС запевняють, що поодинокі неприцільні постріли не загрожували життю та здоров'ю українських захисників, тому воїни ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку доби, 22 вересня, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку окупантів не зафіксовано.

Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, проросійські бойовики збільшують мінні поля на Донбасі. Окрім того, вони розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу