Ситуація в ООС: окупанти тричі порушили перемир'я на Донбасі
Проросійські бойовики 21 вересня відкривали неприцільний вогонь поблизу позицій ООС. Бойових втрат і поранень серед українських військових, на щастя, немає.
Воїни ЗСУ контролюють ситуацію, дотримуючись введеного режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
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Провокації бойовиків
- Постріли зі стрілецької зброї, а згодом із гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, зафіксовано поблизу населеного пункту Мар’їнка.
- Ще одну провокацію зі стрілецької зброї бойовики влаштували на ділянці неподалік Водяного.
- Крім того, виявлено факт додаткового укріплення позицій у бік підрозділів ЗСУ в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки.
У штабі ООС запевняють, що поодинокі неприцільні постріли не загрожували життю та здоров'ю українських захисників, тому воїни ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.
Від початку доби, 22 вересня, на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку окупантів не зафіксовано.