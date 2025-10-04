Найгарячішим на фронті залишається Покровський напрямок. Росіяни для підсилення свого угруповання перекинули на цю ділянку морських піхотинців. Проте це не застрахувало ворога від величезних втрат.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів молодший лейтенант, начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, який зазначив, як намагаються просуватися противник на Покровському напрямку. Раніше з'явилось повідомлення, що росіяни опинилися одразу у 3 "котлах", які створили для них біля Покровська українські сили.

Як росіяни діють на Покровському напрямку?

Гриценко пояснив, що коли українські захисники виявляють на полі бою російських морських піхотинців, ті не дуже відрізняються від звичайних піхотинців російської армії.

Відомо, що вони більш підготовлені, і в стрілковому бою це відчувають наші хлопці. Тому що вони вміють пересуватися, прикривати один одного,

– зауважив молодший лейтенант.

Також він розповів, як пересуваються окупанти, про що стало відомо від полонених росіян.

"Нещодавно ми взяли полоненого, який вказав, що їхня група складалась з 10 військовослужбовців, які йшли за визначеним маршрутом. Шість з них під час руху були ліквідовані нашими тяжкими бомберами. Також один загубився, двоє – підірвалися на мінах. І лише він один зміг дійти до наших позицій", – підкреслив Гриценко.

Цього окупанта, продовжували вести, як зазначив начальник штабу 4 батальйону бригади "Рубіж", попри те, що він залишився один. Він дійшов до українських позицій, побачив українських воїнів, підняв руки і сказав: "Я взагалі нікого не хотів ніколи вбивати, не хотів стріляти, я здаюсь".

Тобто зі 100% окупантів лише 10% доходять до лінії бойового зіткнення. І навіть попри це, вони дуже активно намагаються просуватися, нав'язувати стрілкові бої, завдяки нашій перевазі у небі за допомогою тяжких бомберів, більшість їхніх рухів ми стримуємо,

– сказав Микола Гриценко.

У стрілкових боях росіяни також намагаються це нав'язати. Однак наразі українські сили перемагають, але, за його словами, тільки тому, що їм вдається підтримувати піхоту.

На сьогодні надзвичайно ускладнилась логістика. Все, що має бути на позиціях у наших хлопців, починаючи від звичайних набоїв і закінчуючи їжею та водою, доставляється по небу, переважно важкими бортами,

– сказав він.

Наразі погодні умови дозволяють це робити, але якщо погіршаться, то хлопці можуть залишитися навіть без їжі та води, і вони, за його словами, це усвідомлюють.

Моє завдання як начальника штаба, забезпечити наших бійців усім, чим можливо,

– наголосив Гриценко.

Він додав, що насамперед, це не дати противнику дійти до українських позицій, а потім надати нашим захисникам усе, що можливо, щоб вони могли здійснити жорстку відсіч противнику.

Бригада "Рубіж" проводить збір на антишахедні дрони: для чого вони потрібні?

Останнім часом ворог посилив атаки "Шахедами" по стратегічному та оперативному тилу, зокрема, по тих місцях, де пролягає логістика українських сил. Тому сьогодні є дуже актуальними антишахедні дрони, які можуть протистояти ворожим безпілотникам.

Бригада "Рубіж" активно використовує антишахедні дрони, як на лінії бойового зіткнення, так і по тилах. На Покровському напрямку ми постійно збиваємо ворожі цілі за допомогою цих дронів. Це можуть бути як розвідувальні крила, так і "Шахеди", "Герані", "Молнії", "Ланцети" тощо,

– пояснив Микола Гриценко.

Завдяки антишахедним дронам бригада "Рубіж" виконує завдання не тільки на Покровському напрямку, але й у тилових містах.

Цей дрон, за його словами, набагато швидший за звичайний FPV-дрон. Він може набрати набагато швидше висоту, може виявляти ворожий дрон, донаводитись по ньому і знищувати його в небі – там, де російський безпілотник ще не завдав жодної шкоди.

Ситуація на фронті: важливе