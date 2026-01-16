Росіяни стесуються: майор ЗСУ повідомив, де найскладніша ситуація на Донеччині

Ворог продовжує тиснути на Донеччині, куди постійно стягує нові сили. Зокрема, на Покровському напрямку росіяни зосередили 100 тисяч військових.

Там діють сили безпілотних систем окупантів, а російська піхота постійно намагається просочуватись в тил ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук, зауваживши, що біля деяких населених пунктів області росіяни успіхів не мають.

Де найскладніша ситуація на Донеччині?

Майор ЗСУ наголосив, що 7 корпус ДШВ ЗСУ проводить феноменальну роботу щодо оборони. Ці військові зараз захищають агломерацію Покровськ – Мирноград.

Їм вдається стесувати сили противника, попри те, що ворог підтягує туди все більше резервів,

– наголосив він.

Крім цього, на Покровський напрямок ворог перекинув свої підрозділи сил безпілотних систем, зокрема "Архангели", "Судний день" та "Рубікон". За словами Ткачука, дорозвідка проводиться постійно. Росіяни без підтвердження цілей постійно атакують українські позиції авіабомбами, щоб дестабілізувати лінію бойового зіткнення.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Для України важливими логістичними артеріями залишаються населені пункти Родинське та Гришине, які розташовані північніше від Покровська. На цих напрямках окупанти намагаються просочуватись малими піхотними групами, але без успіхів.

Що ще відомо про дії росіян на Донеччині?